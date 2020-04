¡Impactados! Las infartantes escenas que protagonizó Maju Mantilla en la serie Te volveré a encontrar, dejaron sorprendidos a muchos personajes de la farándula.

Una de ellas fue Rebeca Escribens, quien realizó una entrevista a la exreina de belleza en su programa de televisión y declaró que se sorprendió mucho al ver esas escenas.

“Mírenla pues con la carita que tenía, tremenda profesional. Maju Mantilla, yo les dije que nos iba a sorprender como actriz, en la novela Te volveré a encontrar, que dicho sea de paso tiene un éxito rotundo en su horario”, mencionó Rebeca Escribens.

Por otro lado, la popular ‘Doña Rebe’ también preguntó a Maju Mantilla cómo fue el proceso de grabación de las escenas junto con Pablo Heredia.

“Me hacía reír Pablo, a veces estábamos en una escena que él hacía sus bromas y no podíamos empezar porque empezábamos a reír, yo le pedía que ya no me haga reír”, aseveró.

Rebeca Escribens se sorprende con escenas de Maju Mantilla. Foto: Composición.

No obstante, Maju Mantilla reveló que no es de su agrado volver a ver esas escenas, ya que sus amistades la fastidian con este nuevo papel que interpreta.

“No me quiero ver. Mis amigos me molestan mucho, me dicen ‘Maju no te conocía así’, confesó la actriz.

Cabe recordar que la conductora de En boca de todos le da vida al personaje de Ines, una mujer que se encuentra dividida entre el amor de Paolo y Camilo.