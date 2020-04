Pedro Suárez Vértiz sobre canción “Me siento mejor”: “No la escribí yo, sino Dios”

Pedro Suárez Vértiz ya tiene acostumbrados a todos sus seguidores a postear reflexiones, una historia conmovedora, o un recuerdo que lo haya marcado en el transcurso de su carrera. En esta ocasión no tuvo mejor idea que compartir con ellos, a través de su Instagram, cómo se inspiró para crear la canción “Me siento mejor”.

“La canción no era para nada innovadora ni intentaba ser un hit. Creo que el trombón y clarinete la volvió más una pieza de música de la vieja Nueva Orleans, pero en castellano. Nunca quiso ser un éxito radial como “Los globos del cielo”. Hice la melodía primero, como siempre, y me pareció tan optimista y alegre, que no podía ponerle una letra típica”, se lee en las primeras líneas de su texto.

Publicación de Pedro Suárez Vértiz Foto: captura

Asimismo, contó que la letra de su tema reflejaba la madurez y la forma en que pensaba cuando tenía 26 años.

“Sentí que era como un himno y la primera línea que se me ocurrió fue “Me siento mejor, mi situación es nueva”. Porque realmente me sentía muy maduro a los 26 años. Esa línea fue la frase madre toda la letra. Hasta que de pronto descubrí que todos pensaban como yo en la canción. Recuperar la fascinación a pesar de los golpes de la vida, descubrir que nunca fuiste malo, la identificación con ciertas frases en las canciones, la plaga del sida”, continúa en su publicación.

Finalmente, Pedro Suárez Vértiz recalcó que la inspiración de esa letra no fue con la intención de que fuera perfecta, por el contrario, salió sin pensarlo y atribuye a Dios el resultado de esa canción.

“También hay imágenes bonitas como el medallón lleno de notitas, el sueño de amor, la nostalgia que ya no me tienta, la mujer que me dio su vida, el mundo en putrefacción, etc. Hice la letra muy rápido. Me salió de golpe, con rimas y todo. Así que no la escribí yo, sino Dios. Estoy convencido de eso, porque al final digo que ser correcto es lo único que te saca de la infelicidad”, concluyó.