Patty Wong abrirá sus restaurantes con delivery: “La prioridad son mis trabajadores”

Patty Wong, modelo y empresaria, aseguró que continuará con su negocio de restaurantes, pese la pandemia.

Según la exmodelo del desaparecido programa Habacilar, sufrió pobreza extrema y por ello entiende los casos de emprendedores y trabajadores que lo han perdido todo.

“Es momento de reinventarse porque pasada la cuarentena nada va ser igual", señaló durante una transmisión en vivo con el conductor de TV Choca Mandros a través de Instagram.

Patty Wong aseguró que reabrirá los locales de chifa por el método de delivery, cumpliendo las medidas preventivas contra el contagio por coronavirus. Además, destacó que lo principal es la salud de sus trabajadores.

“Con cuidado, no irresponsable. La prioridad son mis trabajadores. No un tema económico sino su salud. Estoy pensando en abrir algunos locales, no todos, sino paulatinamente siguiendo los protocolos de seguridad", expresó.

Sin embargo, cancelará las funciones en el local de uno de los distritos más afectados por la pandemia.

Patty Wong afirma que entrega víveres a sus trabajadores en forma de pago.

“El de San Juan de Lurigancho no porque hay mucho contagio en esa zona y no los voy a exponer. Es momento de unirnos como tribu”, señaló. “Es momento de negociar con ellos, no se trata de abrir un local, sino de cuidar a su gente”, agregó.

Por otro lado, Patty Wong afirma que entrega víveres a sus trabajadores como forma de pago para que sobrelleven la cuarentena. "No es pensar solo en el dinero sino de pensar como seres humanos ", finalizó la modelo.