Macarena Vélez no se queda callada y responde comentarios machistas en redes sociales

Macarena Vélez ha sido criticada por no pocas publicaciones que la exchica reality comparte en sus redes sociales. Muchos usuarios han cuestionado la veracidad de las mismas, pero lejos de quedarse callada o borrar estos comentarios, la modelo ha contestado contundentemente a quienes la cuestionan.

Un claro ejemplo de esto es lo que sucedió en su última publicación en Instagram, donde Macarena Vélez compartió una imagen de su figura al desnudo la cual acompañó de un escueto mensaje que reza: “Camino sinuoso”.

Macarena Vélez recibió críticas por foto íntima.

De inmediato, miles de seguidores en Instagram reaccionaron a esta publicación recibiendo un sinnúmero de halagos y otros que confesaban su amor hacia la exparticipante del reality de competencia Esto es Guerra.

Pero, entre aquellos comentarios positivos, también hubieron no pocos usuarios que, contrario a esto, criticaron a Macarena Velez, no solo aquellos que dudan de la veracidad de las imágenes donde la modelo muestra su figura (deslizando posibles retoques con Photoshop), sino también declaraciones machistas.

Macarena Vélez, exchica reality.

Sin embargo, así como Macarena Vélez se tomó el tiempo para contestar a aquellos que le profesaron su admiración, también se detuvo para refutar a sus críticos.

PUEDES VER Macarena Vélez sorprende en redes sociales con llamativo cambio de look

“Contigo se me acaban los problemas. Me metería a la bañera contigo”, a lo que la modelo responde “No, gracias”; otro cuestiona: “¿Será tu cuerpo?”, a lo que la exchica reeality replica con otra pregunta: “¿Será tu cerebro?”

Macarena Vélez no se quedó callada ante críticas de usuarios en Instagram.

Otro usuario de Instagram cuestiona que la modelo publique fotos exponiendo partes íntimas de su anatomía: “Así haces que los hombres te falten el respeto”, pero Macarena Vélez explicó: “Nadie me falta el respeto, ni se lo permito. Una mujer es libre de hacer lo que quiera”.

“La cuarentena te deja sin nada más que ofrecer. Los ‘influencer’ se quedaron sin contenido”, “Y tú sin cerebro”, fue otra respuesta.

Respuesta de Macarena Vélez a críticas de usuarios.

Mientras que otros: “Eres muy bonita, no necesitas subir este tipo de fotos”, a lo que Macarena Vélez respondería: “Y yo no necesito tus comentarios”. “Eres muy bella ¿por qué subes fotos así? Igual es tú vida”, “Lo es y hago lo que se me da la gana”.

PUEDES VER Macarena Vélez es expuesta sin photoshop en polémica foto por Rodrigo González

Incluso, un usuario lanzó un comentario desagradable: “De ahí no quiere que a violen”, a lo que Macarena Vélez solo replicó: “Y tú no respetas a las mujeres al parecer”.