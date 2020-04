En los últimos días el nombre de Giovanni Medina vuelve a cobrar fuerza en todo México debido a un nuevo enfrentamiento con Ninel Conde debido a que desde hace muchos días el empresario no permite que la cantante se reúna con su menor hijo.

Giovanni Medina, de 30 años, no es un personaje reciente en el espectáculo pese a que no está vinculado de manera profesional a esta; sin embargo, sus constantes apariciones en la prensa de farándula empezaron tras su tormentosa relación con ‘El Bombón asesino’.

¿Qué ha pasado entre Giovanni Medina y Ninel Conde?

El pleito más fuerte que tuvieron Giovanni Medina y Ninel Conde, fue, en 2017, cuando él acusó a la madre de su hijo de consumir drogas; además de afirmar que era mala madre. La relación acabó y la custodia del menor se puso en juego.

Después de batallar durante dos años en los tribunales se reconciliaron en 2017, para tratar de formar una familia feliz dejando atrás los problemas del pasado; pero esto se ha ido dificultando luego que Ninel denunciara a Giovanni Medina por no dejarla ver a su hijo desde hace más de 40 días.

Según la artista, su pareja estaría estropeando todo tipo de encuentro con su primogénito poniendo como pretexto al coronavirus, ya que tuvo que viajar a Estados Unidos, por lo que “podría estar contagiada”.

La también actriz reveló que Giovanni solo le ha permitido ver a Emmanuel en tres ocasiones, en las cuales le ha impuesto algunas condiciones, como el acudir a su casa sin teléfono celular.

¿Quién es Giovanni Medina?

Giovanni nació el 28 de diciembre de 1989 en Ciudad de México. A lo largo de su vida ha se desempeñado como empresario con varios negocios. Por eso, ha aparecido en varias entrevistas de diferentes revistas. Sin embargo, en la actualidad su patrimonio está bajo sospecha, ya que se duda de su procedencia.

En sus redes sociales cuenta con más de 40.000 seguidores divididos entre Instagram y Twitter, en ambas plataformas digitales suele compartir fotos de su hijo y de los momentos que pasan juntos.

Los amores de Giovanni Medina

Giovanni Medina no solo ha conquistado el corazón de Ninel Conde también ha sido vinculado a otras celebridades como Silvia Navarro, Angelique Boyer, Mariana Seoane y hasta la cantante Belinda.

En 2013, Giovanni Medina anunciaba a los cuatro vientos que tenía una relación amorosa con Ninel Conde. Todo parecía felicidad e incluso en octubre de 2014 la pareja tuvo a su primer hijo al que llamaron Emmanuel.

En mayo de 2014, los rumores de una supuesta infidelidad de Giovanni a la bailarina cobraron fuerza tras la revelación de unas fotografías tomadas junto a, la también actriz, Silvia Navarro. La protagonista de Mañana es para siempre desmintió las versiones que la colocaban como la amante.

En tanto, Angelique Boyer ha sido vinculada al empresario en más de una ocasión; no obstante, ella ha dicho que no recuerda haber estado con el exgalán de Ninel pese a que él insiste en que si existió un affaire.

Escándalos de Giovanni Medina

En 2014, la cantante mexicana Dulce denunció en televisión que Medina era un farsante y que tenía otra identidad. Él había tenido una relación tormentosa con su hija Romina, quien debió huir de México hacia Italia cuando, según ella, él quiso atentar contra su vida al pinchar las llantas de su auto.

La respuesta de Giovanni no se hizo esperar, por ello, denunció a Romina por supuestos malos tratos a su madre; quien obviamente, negó todo esto. En contraparte Dulce, afirmó que el ex de su hija solo era un fanfarrón debido a que no tenía nada de poder y que conseguía todo lo que quería a expensas de los otros.

Dos años después, Giovanni Medina fue acusado de fraude cuando fue solicitado por la policía debido a un presunto fraude que había cometido; el cual se trataba de un préstamo de un millón de pesos mexicanos que pidió a un amigo para la construcción de un bar.