Danna Paola compartió fotos poco conocidas de su infancia con sus 23.3 millones de seguidores de Instagram.

A través de sus historias, la actriz de Élite, quien hace poco alborotó las redes sociales por su nuevo corte de pelo, contó que se encontraba ordenando sus cosas cuando se topó con viejos recuerdos. Tras ello, se tomó el tiempo de explicar mediante videos algunos de ellos.

Danna Paola enternece las redes con tiernas fotos de su infancia y revela cómo era su actitud

“Hoy no me dieron ganas de bañarme ni arreglarme; decidí limpiar mis computadoras de información, fotos...”, comentó la joven actriz.

La intérprete de “Oye, Pablo” empezó con una foto donde tenía 4 años y fue ahí que Danna Paola contó por qué siempre posa de la misma manera (su cara apoyándose en una de sus manos).

“Encontré la razón por la cual hago (eso), desde que tengo uso de razón. Así a mis cuatro años”, mencionó la popular ‘Lu’.

Asimismo, reveló que en su niñez “era muy berrinchuda”.

Danna Paola recuerda a un amor del pasado

Luego de publicar videos y fotos en Instagram, Danna Paola recurrió a Twitter para contar que aquella foto, donde lucía de 4 años de edad, le recordó a un amor del pasado al que tuvo que dejar para instalarse en España para grabar la serie Élite.

“En fin... hoy recordé eso con una foto y sonreí... esa persona será siempre especial para mí y esa canción no existiría sin haber tenido el corazón en pedazos, y que hoy ustedes la amaran tanto y se sientan identificados así”, escribió la cantante de 24 años.

Cabe mencionar que hace pocos días, Danna se sinceró sobre su situación sentimental actual y reveló en medio de lágrimas que no le va muy bien en el amor.

“Estaba viendo una peli que me hace llorar a mares, es ridícula, pero sentí muy bonito porque volví a creer en el amor”, aseguró la también actriz en Instagram.

“Vi The Notebook, hace mucho que no la veía. Es hermosa (...) Yo creo en ese tipo de amores y eso que me va fatal", agregó.