Danna García: “Mi prueba por COVID salió negativa” [VIDEO]

Danna García vivió momentos realmente dramáticos desde que reveló en sus redes sociales que se había contagiado de coronavirus tras un viaje por España.

A mediados de marzo, la reconocida actriz colombiana contó a sus seguidores de Instagram que tenía el peligroso virus.

Danna García celebra que salió negativo su nueva prueba por coronavirus.

“Hola a todos los que me han escrito y me han mandado mensajitos. Sí, estoy en aislamiento. Sí, tengo coronavirus. Pero tengo síntomas que creo que son muy positivos”, contó en un video compartido en sus historias.

A través de sus redes, Danna Paola se mostró optimista. Sin embargo, la colombiana fue trasladada de emergencia a un hospital por complicaciones respiratorias debido al coronavirus.

Danna García siempre se ha mantenido positiva.

“¿Cómo están ustedes? Es momento de estar en calma y positivos. Mis pulmones inflamados, pero mi cuerpo ha luchado bien”, mencionó en aquella vez en Twitter para calmar a sus seguidores.

Tras salir del hospital, la protagonista de Pasión de gavilanes contó que había vencido la enfermedad. No obstante, la buena noticia no duró mucho porque al poco tiempo relató que volvió a dar positivo.

Danna García espera una segunda prueba para confirmar que venció el virus.

Tras este vía crucis para ella, la misma actriz usó sus historias de Instagram para contar a sus 2 millones de seguidores que volvió a realizarse la muestra con resultados favorables.

“Quiero compartirles algo importante para mí, mi prueba por COVID de esta semana salió negativa. Falta hacer otra prueba la otra semana para confirmarlo. Le vamos a ganar a este virus”, escribió la intérprete de 42 años.

Según indicó People en español, si la prueba vuelve a salir negativa la próxima semana, Danna por fin podrá reunirse con su esposo y su hijo, a quienes no ve desde hace dos meses.

Danna Paola revela que es acosada por sus vecinos por tener coronavirus

Danna Paola contó en sus redes sociales que sufre de hostigamiento por parte de sus vecinos, quienes no la dejan usar el ascensor ni recibir alimentos.

“Hoy (26 de abril) me hice otra prueba de COVID-19. La entregan la otra semana. Pero como no me dejan usar el ascensor los vecinos, bajé y subí asfixiada de tanta escalera por mi problema de pulmones. Ufff, sin palabras", escribió en un tuit.

Danna García revela que sufre acoso por sus vecinos.

“(Dijeron) ‘a ella no le suban la comida, el mercado o el super que pida’, o ‘ella ya no puede usar el área común’. Aquí no hay áreas comunes, ni un jardín, ni nada. Dijeron que yo era una irresponsable”, agregó.