Ad portas de cumplir dos meses desde que se dio el primer caso de coronavirus en el país, el gremio de empresarios dedicados a la organización de eventos de entretenimiento y culturales se mantiene a la espera de que el Gobierno dé una fecha para la realización de dichos espectáculos.

“Somos doce firmas que esperábamos realizar más de 40 conciertos este año, y hasta el momento nos encontramos congelados”, afirma Jorge Fernández, destacado empresario que ha estado detrás de los más importantes conciertos nacionales e internacionales que se han realizado en las últimas décadas en el país.

“Esperamos que para mayo el Gobierno ya tenga establecida una fecha oficial para retomar el mercado del entretenimiento y así poder oficialmente reprogramar los conciertos, pues según contrato, estos tienen que ser reprogramados, de lo contrario no hay devolución del adelanto. Algunos como Kiss, Guns N’ Roses o Gian Marco tienen una fecha para noviembre, pero eso puede cambiar según lo que dictamine el presidente”, anota Fernández, quien además comentó que −debido a esta circunstancia− son diversas las empresas que ofrecen servicios de luces, sonidos, camerinos, seguridad, entre otros, que también se han visto afectadas.

“Por concierto, trabajan entre 800 y mil personas que ofrecen servicios y con los cuales hemos logrado realizar espectáculos a la altura de lo que se hace en Chile o Argentina. Pero ahora también están en el aire y con riesgo de quebrar porque, al parecer, no habrá ningún tipo de ingresos este año”, mencionó.

Fernández espera que los shows de este año se puedan realizar en la primera mitad del 2021. “En el segundo semestre del que viene se realizarían los conciertos que se tenían previstos, como el de Elton John, aunque, felizmente, solo se quedó en negociaciones, no hay contrato firmado”.

Asimismo, se dirigió a los fans que ya tienen sus entradas fans que ya tienen sus entradas adquiridas y esperan ver a su artista en el escenario.

“Al público les pido paciencia, fe y que nos ayude, los que organizamos eventos y vivimos de la concentración de la gente estamos en una etapa de abandono, y no hay forma de recuperar lo ya invertido. No nos queda más que esperar y rezar, porque no hay otra solución”.

Finalmente, espera que cuando se reactive el mercado el público no tenga temor de participar en este tipo de eventos masivos. “La ciencia está avanzada, confío en que la vacuna para el COVID-19 esté lista para finales de este año, y así poder ir a conciertos con tranquilidad”.