La última gala de 'Supervivientes 2020: Tierra de Nadie’ ha iniciado con una reflexión sobre los comentarios homófobos que lanzaron Ana María Aldón y Rocío Flores contra José Antonio Avilés. Según señaló el presentador Carlos Sobera, el ataque al concursante no ha agradado a la organización del reality.

“En ocasiones los concursantes se relajan, bromean, hacen chistes, pero en otras ocasiones se pasan un poquito de la raya, probablemente de manera involuntaria. En el equipo de los mortales algunos comentarios sobre la homosexualidad de José Antonio Avilés nos han hecho pensar que, quizá, sea bueno reflexionar con ellos al respecto”, dijo.

Es así que no dudó en tratar el tema y exponer a ambas supervivientes por burlarse constantemente de las preferencias sexuales del colaborador de Viva la Vida. Además, instó a ambas mujeres a no utilizar un lenguaje que esté fuera de lugar: “Dan una imagen de vosotros que no es lo bonita que merecéis”, comentó Sobera.

Carlos Sobera decidió abroncar a Ana María y Rocío porque los comentarios no solo afectan a Avilés, sino al resto de personas que ven Supervivientes 2020. (Foto: Telecinco)

El presentador vasco explicó que las palabras de Ana María y Rocío corresponden a “comentarios que en el siglo XXI están ya fuera de lugar” y que, debido al avance de la sociedad no deberían existir comentarios homófobos que se cuelen en las conversaciones de las personas.

¿Qué comentarios hicieron las concursantes sobre Avilés?

Ana María Aldón y Rocío Flores son compañeras de equipo de José Antonio Avilés, es así que pasan mucho tiempo juntos en la isla y, tal parece ser, se habrían tomado algunas confianzas de más.

Los comentarios que lanzaron respecto al periodista fueron los siguientes: “¿Tú te imaginas a José Antonio siendo activo?”, “¿Empotrando? Ese lo tiene que aburrir de venga a hablar”, “¿Tú te crees que tu padre o tu madre no se dieron cuenta de la pluma que tú tenías?” y “Él con un buen tronco es feliz”.

"Él con un buen tronco es feliz", fue uno de los comentarios lanzados por Rocío y Ana María contra Avilés. (Foto: Telecinco)

Sobera decidió continuar y dirigirse directamente a ambas concursantes de Supervivientes 2020: “Este tipo de burlas están a la orden del día y uno cuando escucha lo que habéis estado diciendo como que da un poquito de vergüenza ajena, ¿no?”, señaló.

La respuesta de José Antonio Avilés

José Antonio fue el primero en tomar la palabra respecto a esta denuncia que realizada el presentador. “Te prometo que no es ni una burla ni una ofensa hacia mí. Soy el primero que siempre está gastando bromas y entre nosotros no existe ni la ofensa ni la burla”, aclaró.

“Aplaudo tu respuesta, pero tienes que pensar que no solamente eres tú, sino que hay mucha gente que nos ve desde casa y que se puede sentir aludido y ofendido”, replicó Carlos Sobera durante la transmisión de Tierra de Nadie.

Ana María y Rocío se defienden

“Jamás en la vida me he burlado de nadie y no lo voy a hacer aquí”, explicó Rocío Flores a manera de defensa.

Por su parte, Ana María Aldón dio su opinión: “Somos compañeros de broma, él es el primero que las hace hablando de sí mismo en femenino. Es cachondeo, guasca carnavalesca. Yo jamás hablaría a nadie de esa forma, lo hablo con él porque tenemos confianza”.