Christopher Gianotti compara a la religión con el cáncer y recibe duras críticas en redes sociales

Christopher Gianotti ha causado gran controversia entre sus seguidores de redes sociales, no solo por afirmar que es ateo, sino principalmente por comparar a la religión con el cáncer. El actor lleva varios días criticando con particular encono a los colegios religiosos a quienes ha demandado abrir las iglesias para dar refugio a los más necesitados.

En una de sus últimas publicaciones de Instagram, Gianotti compartió la imagen de un sacerdote sosteniendo una cruz, para luego escribir: “Qué lástima, qué rabia. Podredumbre humana. No solo soy ateo, (también) seguiré en contra del cáncer de la humanidad”.

Christopher Gianotti ha sido muy crítico con los colegios religiosos.

De inmediato, muchos usuarios de esta red social se mostraron indignados por esta comparación entre el cáncer y la religión. Algunos de estos comentarios fueron.

“¿Por qué tanto resentimiento con Dios?”, “¿por qué ateo? Algunas veces te escuché nombrar a Dios en tus programas”, “el reclamar algo justo no tiene nada que ver si uno sigue a Dios. Reclamo es reclamo y nada más”, “pero, ¿tus niñas acaso no están en un colegio católico?”, “la humanidad somos todos; se respeta tu punto de vista, pero eres muy contradictorio: tus hijas están en un colegio religioso. No me explico qué les estás enseñando”.

Christopher Gianotti ataca a la religión y recibe críticas.

Sin embargo, Christopher Gianotti no se quedó callado y respondió a muchas de estas críticas en su publicación de Instagram.

“A Dios no le pido nada porque para mí no existe. Le estoy pidiendo al Cardenal de Lima que sea humano y abran las iglesias. Lo mismo deberían hacer todas las creencias. Abran sus templos que hay gente en la calle esperando llegar a sus casas”, expresó el actor.

Usuarios critican a Christopher Gianotti por polémico comentario contra la religión.

En otro comentario, Christopher Gianotti expondría algunas de sus ideas: “Respeto todas las formas de pensar como me gusta que respeten la mía. Sigue creyendo en tu Dios fervientemente si eso es lo que te hace feliz que yo seguiré creyendo en mi propia deidad que soy yo mismo. Ahí fue donde encontré la felicidad y la verdad”.