Christian Cueva y su esposa Pamela López no se cansan de gritar su amor a los cuatro vientos. Los esposos dejaron atrás todos los problemas que tuvieron tras los escándalos que protagonizó el futbolista al ser vinculado con algunas modelos de la farándula peruana.

Desde el estado de Pachuca en México, el popular ‘Cuevita’ y la madre de sus hijos, a través de un enlace con En boca de todos, contaron que se encuentran fortalecidos y el futbolista aseguró que quiere pasar el resto de su vida al lado de su esposa.

En boca de todos Foto: captura

“Pamela es el amor de mi vida, mi fortaleza y la personas que quiero que esté hasta el último día de mi vida a mi lado”, reveló el seleccionado peruano.

De igual manera, Pamela López mencionó que se encuentra tranquila y aseguró que su relación se ha fortalecido.

“Gracias a Dios me siento más tranquila, con más fortaleza, las cosas buenas y malas que me han pasado en la vida me han servido mucho. Hoy por hoy, soy una persona muy feliz de tener la familia que tengo”, dijo Pamela en respuesta a Maju Mantilla.

Asimismo, la esposa de Cueva no dudó en contar que regañó al padre de sus hijos por haber estado involucrado en varias oportunidades con diferentes jovencitas del espectáculo peruano.

“No tiene pellizcones, pero sí mi ajo y cebollita también”, contó.

Finalmente, Christian Cueva mencionó que realizó una donación a su tierra natal, Trujillo, por la situación que están atravesando. “Es la primera vez que hacemos público alguna donación pero el momento lo amerita, porque lo que queríamos es que esto llegue a las personas más necesitadas y estamos donando canastas básicas”, contó.