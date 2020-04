Carlos Galdós se reúne con sus hijos luego de 60 días tras someterse a prueba de la COVID-19

Carlos Galdós, al igual que muchos peruanos, tuvo que mantenerse alejado de sus seres más queridos a raíz de que se desató la pandemia del coronavirus. Ante ello, por las medidas dictaminadas por el Gobierno para evitar la propagación de la COVID-19, como la cuarentena, el locutor lamentó que no podía ver a sus hijos.

Sin embargo, decidió hacerse la prueba para descartar estar infectado del virus y poder reunirse nuevamente con sus pequeños luego de estar 60 días sin poder estar con ellos.

Carlos Galdós Foto: captura

Tras someterse a dicho descarte, Galdós reveló que el resultado salió negativo e inmediatamente, se comunicó con las madres de sus hijos para poder verlos y abrazarlos después de dos meses.

“Me hicieron el descarte y para mí esa prueba ha significado mucho en mi vida”, contó y explicó que al tener esa certeza pudo ver con seguridad a sus niños en medio del aislamiento social que está enfrentando el país.

Además, Carlos Galdós aseguró que para él es muy importante acatar la distancia social para velar por la salud y bienestar de los seres queridos. “El amor es tomar distancia”, recalcó.

Por otro lado, el locutor no pudo evitar quebrarse al escuchar a sus oyentes pedir desesperados el bono de 380 soles para subsistir ante esta crisis que está enfrentando el país.

“A mí estas cosas me parten el corazón, ¿qué quieren que les diga? Me mata tanta llamada de gente que no puede resolverlo”, expresó.