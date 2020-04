Bad Bunny se pronuncia tras acusaciones de abuso sexual contra miembro de su equipo

Bad Bunny, una de las figuras más célebres de la música urbana en Latinoamérica, se ha visto envuelto en un escándalo luego de que se publicara información que señala al miembro de su equipo y amigo cercano, Jesús Hernández, como un violador.

Las denuncias se propalaron a través de las redes sociales, donde varias mujeres aseguraron haber sido víctimas del sujeto, quien también es conocido como Chucheto en su círculo amical. De hecho, no se trata de un completo anónimo, pues incluso ha aparecido en videos del ‘Conejo malo’.

Chucheto junto a Bad Bunny. (Foto: Instagram)

Las declaraciones acusan a Chucheto de haber obligado a sus parejas a tener relaciones con él, y también de haber tocado a otras mujeres sin su consentimiento. Una contundente lluvia de imputaciones a la que hasta ahora no ha respondido.

Quien sí se ha pronunciado, sin embargo, ha sido Bad Bunny. El reguetonero publicó un extenso comunicado a través de sus redes sociales, donde asegura que tomará las medidas que el caso exige.

El comunicado que compartió Bad Bunny en Twitter a raíz de las acusaciones contra Chucheto.

“Me chocó demasiado ver mi nombre por ahí, aunque sé que fue con la intención de que yo me enterara, pero tarde o temprano me iba a enterar y claro que tomaré acción. En mi vida personal y espacio de trabajo no hay espacio para estas conductas, y se hará lo que se tiene que hacer”, afirmó el puertorriqueño.

Chucheto es miembro del equipo de trabajo del reguetonero Bad Bunny.

Asimismo, confesó estar decepcionado de su compañero por una noticia como esa. “Duele saber todo esto. No es fácil enterarte que gente que ha sido cercana a ti hace este tipo de cosas. Cosas contra las que trato de luchar o por lo menos aportar un granito”, acotó.