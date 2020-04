Amy Gutiérrez se suma a la lista de artistas que piden un bono económico al Gobierno peruano debido a que el aislamiento social por la pandemia ha generado que se suspendan los conciertos y shows de forma indefinida.

La cantante de salsa está preocupada porque su trabajo se ha paralizado y los eventos pactados fueron cancelados.

Amy Gutiérrez hizo un llamado al Gobierno para que considere la difícil situación que atraviesan los artistas que se dedican a la música y se propongan soluciones.

"Yo pienso que sí debería haber un bono para los artistas, me gustaría que no nos dejen para el final y sí piensen en una solución para nosotros que no podemos ni trabajar”, comentó la joven ganadora del Artista del año 2019 en radio La Zona.

Amy Gutiérrez pide bono para artistas al Gobierno.

Sobre las críticas de muchos usuarios en las redes que acusan a los cantantes de no necesitar dinero en plena pandemia, Amy Gutiérrez aclaró que los ahorros que tienen no son suficientes porque corren el riesgo de no volver a trabajar más.

“La gente piensa que podemos vivir de todo lo que hemos ganado, pero si es que no hay trabajo ya no podemos vivir de lo que hacemos”, agregó la intérprete de ‘No te contaron mal’.

Amy Gutiérrez, ganadora del Artista del año 2019.

Según la intérprete de salsa, entrega ayuda a los músicos que viven el día a día, pero estos recursos se están acabando.

"Los músicos trabajan mucho y ganan por hora, entonces hay un equipo de trabajo que tengo que ayudarlos y no tengo cómo, tengo que estar allí buscando la oportunidad para poder tener ingresos y poder repartir y ayudarlos”, expresó la popular ‘Amy G’.