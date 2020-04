Lali Espósito, popular cantante argentina, se convirtió en el blanco de duras críticas luego de dar a conocer un comprometedor incidente entre su compañera María ‘China’ Suárez y la española Amaia Montero, vocalista de la famosa banda La oreja de Van Gogh.

Todo sucedió tras una transmisión de Instagram Live, donde la argentina compartió una videollamada con sus compañeros de la serie Casi Ángeles. Durante la charla, recordó varias anécdotas, hasta que tocó el tema de un supuesto conflicto que ha desatado la polémica.

Lali Espósito pidió disculpas a la española en Twitter.

“Parece que Amaia Montero estaba, como podemos estar todos en algún momento de la vida, en una fiesta como pasadita en tragos... bueno, no pasa nada. Pero se cruzó con la China en un pasillo, en un momento en que la China no soportaba mucho. Tenía un carácter poco controlado en esa época. Entonces se la cruzó a Amaia, que estaba en la suya, y chocaron el hombro, algo que a la China no le gustó nada”, relató Lali Espósito.

Al cabo de unas horas, cientos de respuestas aparecieron en las redes sociales, increpando a la actriz por comentar el incidente de esa manera. Por ello, decidió pedir disculpas públicamente. Lo que no esperaba, sin embargo, fue que aparecería una respuesta de la propia Amaia Montero, quien se mostró enojada y negó que aquello sucediera.

“Quiero pedir disculpas por la manera en la que me referí a la artista Amaia Montero en el live en mi cuenta de Instagram, donde celebrábamos la repetición de Casi ángeles. Jamás fue mi intención faltar el respeto ni ofender a Amaia ni a su gente”, escribió la argentina.

Amaia Montero dedicó una severa respuesta a Lali Espósito.

La respuesta fue contundente. “Hola, Lali, no nos conocemos en persona y lamento mucho que no hayas dicho en justicia lo que corresponde: que todo lo que tú contaste en tu directo respecto a mí es absolutamente mentira. Sabes que he querido de buena fe, a través de nuestra compañía”, ha contestado Amaia Montero.