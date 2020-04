Alex Lora, Amén, Maju Mantilla y más de 50 artistas se reúnen en video musical [VIDEO]

Más de 50 personalidades, entre músicos, cantantes, actores, modelos, deportistas, médicos y personajes de televisión, se unieron para crear el video de “No hay virus más fuerte que el amor”, canción compuesta por Marcello Motta (Amen) y Gianina Picatoste (La Fulana), en medio de una cuarentena que ha paralizado todas las actividades en nuestro país debido a la pandemia del Coronavirus. “La canción surgió por un sentimiento impulsado por lo que estamos viviendo. Escribí la letra y Marcello hizo la música, y así nació, en nuestra casa y en medio de nuestro núcleo familiar. Luego la compartimos en nuestras redes sociales y recibimos una buena respuesta del público. Sentimos que tiene un mensaje muy positivo en medio de tantas malas noticias, así que llamamos a nuestros amigos artistas y armamos un video”, comenta Gianina.

Al llamado acudieron estrellas como Alex y Chela Lora (El Tri de México), Quique Neyra (exvocalista de Gondwana, de Chile), el argentino Luciano Napolitano, Raúl Romero, Carlos Álvarez, Anna Carina Copello, Maricarmen Marín, Deyvis Orosco, Jonathan Maicelo, Emilia Drago, Diego Lombardi, Maju Mantilla, Fiorella Flores, Thalía Estabridis, Tracy Freundt, Jimena Lindo, entre otros. También aparecen importantes figuras de la música peruana, como la formación completa de Amen, Henry Ueunten, Natan Chara, Manuel Chávez “el pulpo” y “Maluki” Santa Cruz; Pocho Prieto y Cucho Galarza de Rio; Manolo Barrios y Toto Leverone de Mar de Copas; Jhovan Tomasevich de Zen, Luis Buckley de We The Lion, Pipe Villarán, Ricardo Wiesse (La Mente), Pepe Gonzales (Aliados), Mariano Palacios (Laguna Pai), Nicole Pillman y Coqui de Tramontana.

PUEDES VER Marcello Motta y ‘Wicho’ García presentan ‘Juntos y casi revueltos’ en La Contra

“Los músicos y artistas fuimos de los primeros en dejar de trabajar y seremos de los últimos en volver, pero no hemos perdido la esperanza y no nos quedaremos sentados, así como nadie debe hacerlo”, comenta Marcello Motta, líder de Amen y coautor de la canción junto a Gianina Picatoste, quien además de su esposa es la cantante de la banda La Fulana. Salim Vera, Toño Jauregui, Manolo Hidalgo y Jeffry Fischman, integrantes originales de Libido, también son parte de este clip. Y aunque no grabaron juntos, resulta curioso verlos en un mismo video, algo que no pasaba desde hace 17 años. Julio Andrade, Marco Romero, Willy Terry, Carlos Ardiles, Ruth Karina, Mauricio Mesones, Pedro Loli, Koky Bonilla, Sandra Muente, Clara Yolks, Daniel Morales, Javier Arias, Jair Muro, Álvaro Canchari, también participan.

Otros personajes que también son parte del video de “No hay virus más fuerte que el amor”, ya disponible en YouTube, son Renán Díaz, Kike Tataje, Eduardo “chino” Toguchi, Sandro Ventura, Jesús Alzamora, María Paz Gonzáles Vigíl, Guillermo Castañeda, Shantall Onetto, Christian Sotomayor, Alicia Retto, Jea Motta, José Vera, los doctores Ricardo Tamayo, Gustavo Rivara y Carolina Chang, y los niños Florencia, Lucas, Rafaella y Ninalía.