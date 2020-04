Alejandra Baigorria y George Forsyth vienen trabajando juntos en la entrega de donativos a la población más afectada por la propagación del coronavirus.

La chica reality y empresaria ofreció su taller de confección para la fabricación de mascarillas. A su turno, el alcalde de La Victoria le permitió abrir y también ayudó con los implementos. Este acercamiento entre ellos ha originado rumores de una vinculación sentimental.

PUEDES VER Alejandra Baigorria reaparece con emotivo mensaje tras ayudar a los más necesitados

Sin embargo, Alejandra Baigorria lo negó todo. “Los comentarios (que los vinculan) siempre habrán porque ven a dos personas ayudando, con la misma intención, haciendo cosas buenas. Él, como alcalde, podría estar en su casa haciendo su trabajo por videollamada, pero está en la cancha, armando carpas, arriesgándose porque es su vocación. A mí me gusta eso, por eso que nos ven juntos, pero de ahí a que haya algo, por el momento no”, expresó.

Pese a las especulaciones, la popular ‘Rubia de Gamarra’ aseguró que no le molesta que la vinculen con George Forsyth. Además, reveló que siente admiración por su trabajo como alcalde.

Alejandra Baigorria entrega donativos de mascarillas acompañada de George Forsyth. Foto: Instagram

“No he visto a muchas personas en la política que estén así haciendo las cosas y para mí eso es de admirar, me saco el sombrero. No estoy pensando en otras cosas, pero sé y soy consciente de que eso pasará (que los relacionen) y no está mal que la gente especule”, señaló Alejandra Baigorria en entrevista para Trome.

Por otro lado, negó que las mascarillas que fabrica su taller no sirvan. Según ella, cumple con las condiciones básicas que exige el Ministerio de Salud.