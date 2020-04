Tony Rosado presenta su tema “Distinguida dama” y usuarios aseguran que lo dedica a Magaly Medina

Tony Rosado causó alboroto entre sus fans al estrenar su tema titulado “Distinguida dama”, pues muchos afirmaron que la letra de la canción iba dedicada a Magaly Medina.

A través de su cuenta de Facebook, el cumbiambero presentó de manera oficial el videoclip de su nueva canción con la descripción: “Duela a quien le duela. Con ustedes: ‘Distinguida Dama’. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. No hay más”.

PUEDES VER Tony Rosado pide cárcel para personas que agreden a policías en estado de emergencia

En “Distinguida dama”, Tony Rosado hace referencia a una persona que acostumbra criticar a los demás y que, en algún momento, lo ha cuestionado por vociferar una larga lista de lisuras en sus shows.

“No vayas metiéndote en la vida de la gente, no vayas chismeando por aquí y por allá. Si llego borracho y a otra meto en casa, ese no es tu problema, deja en paz a los demás. Si hablo groserías a nadie afecta en nada. Maleteas, cirugías, porque en ti no ayuda en nada”, dice parte de la letra de este nuevo tema.

Tras escuchar la canción, varios usuarios en redes sociales aseguraron que Tony Rosado hizo este tema para dedicárselo a Magaly Medina, con quien se ha visto enfrentado en más de una ocasión.

“Cómo la vacilas a Magaly”. “Esa canción va para mi tía Magaly”. “Yo pienso que esta canción va para la señora Magaly Medina”. “El himno de Magaly”. “Magaly lo pondrá de fondo en sus programas”. “Más directo debiste ser con la tía Magaly, tío tony”, fueron solo algunos de los comentarios sobre “Distinguida dama” que dejaron los usuarios.