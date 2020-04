El exchico reality Nicola Porcella comentó la amistad que tiene con la animadora infantil Karina Rivera, recalcado la labor que ambos cumplen durante el aislamiento social.

El exintegrante de Esto es guerra detalló la situación que pasa tras ser cancelado por Latina. “Mi contrato se suspendió e imagino que no debe tener validez. No tengo pensado volver a la televisión en un corto plazo, creo que después de todo lo que ha pasado, tengo que ver por el futuro de mi hijo”, aseveró.

De la misma manera, el modelo recalcó que por ahora solo puede ser visto por la novela de América Televisión. “Ahorita estoy en un protagónico que es líder en su horario, en la novela Te volveré a encontrar, y no me convendría aceptar cualquier programa”, manifestó.

Nicola Porcella. Foto: Archivo

“Elegí ‘Todo por amor’ porque era un formato que me gustaba, era mi regreso a la televisión y ahora, después de haber estado en el programa y con un protagónico, la situación cambia. Siempre hay propuestas de trabajo, pero ahora estoy enfocado en mi negocio”, declaró para el diario el Trome.

Por otro lado, Nicola Porcella decidió hablar de su ahora excompañera de conducción Karina Rivera. “Le tengo mucho cariño y respeto a Karina. No tenía idea (que conduciría ‘Tengo algo que decirte’). Cada uno baila con su propio pañuelo, esto es trabajo, uno tiene que ver por su familia. A ella le deseo lo mejor, que le vaya súper bien”, dijo.

Nicola Porcella. Foto: Instagram

El exchico reality ya venía anunciando cuál iba ser su futuro en dicha casa televisiva. “Me han dicho que el programa por el momento no iba a continuar, no sabemos si va a regresar. Me daría mucha pena, pero estoy muy agradecido porque es un programa bonito. Sin embargo, así es la televisión, igual ahorita estoy enfocado en otros proyectos” sentenció.