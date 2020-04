Durante el programa Sálvame, Jorge Javier Vázquez Morales ha explotado debido a los comentarios emitidos por Antonio Montero. Este último criticó que se juzguen las acciones de Alfonso Merlos por su triángulo amoroso con Marta López y Alexia Rivas, y no las del vicepresidente de España, Pablo Iglesias.

PUEDES VER Mapa del coronavirus en España: último minuto de las cifras de infectados por comunidades

Esto enfadó mucho a Jorge Javier Vázquez Morales, quien considera que la comparación entre Alfonso Merlos y Pablo Iglesias es completamente fuera de lugar por no tener ninguna relación. fue en ese momento que Vázquez Morales le reclamó por querer involucrar la política con un tema de espectáculos.

“Estoy hasta las narices de que coléis los discursos de Vox aquí. No lo voy a permitir. Podéis debatir lo que os salga de la peineta pero aquí los discursos no", manifestó Vázquez Morales.

El presentador mostró monumental enojo en medio del programa Sálvame. (Foto: 20 Minutos)

El presentador del programa de Telecinco no podía contener el enfado que le causó Antonio Montero, y continuó diciendo: “¿Pero no te das cuenta de que se le está pidiendo a un señor que se lo exige a los demás? ¡Que estaba hablando del estado de alarma y salía la tía desnuda detrás!”.

Aunque la discusión inicial era sobre la polémica que había causado Alfonso Merlos, la conversación se convirtió en un debate para defender ideologías políticas: “Estoy hasta las narices de que salgáis diciendo este más y este más, ¿qué tiene que ver aquí Pablo Iglesias? ¿Le ha puesto él a la tía? ¿Qué tiene que ver aquí el chalet de Galapagar?”.

Jorge Javier Vásquez: “este programa es de rojos”

Pero el clímax de toda esta reprimenda hacia Montero se dio cuando Jorge Javier Vázquez manifestó en pleno set de Telecinco: “Antonio, no te voy a dejar hablar para decir tonterías. Este programa es de rojos, es nuestra declaración de principios. Si no lo quieren ver, no lo vean”, añadiendo a esto más palabras subidas de tono.

Varios usuarios de Twitter se mostraron indignados luego de los comentarios que lanzó el también escritor español, pues consideran que su proceder fue excesivo y discriminatorio.

Todo esto sucedió en presencia de la afectada por el caso Merlos, la ex participante de El Gran Hermano, Marta López, quien al escuchar la palabra ‘rojos’ no tardó en exclamar: “Los de derechas también lo vemos”.

Sin embargo, el empresario teatral continuó exacerbado ante la actitud de Antonio Montero, por lo cual no pudo oír lo que López había señalado respecto a que la audiencia del programa son de todas las preferencias políticas.