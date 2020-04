Omar Fayad sorprende con respuesta sobre el meme de Eugenio Derbez

Después de que Omar Fayad Meneses, esposo de Victoria Ruffo, revelara que dio positivo al coronavirus, Eugenio Derbez publicó un meme que encendió las redes sociales, ya que parecía una burla hacia el también gobernador de Hidalgo.

No obstante, en declaraciones al programa ‘Suelta la sopa’, el político reveló que la imagen publicada por el comediante fue tomada con humor. “La verdad es que me hizo sonreír, me reí bastante. No me molesta en lo absoluto”, recalcó.

Como se recuerda, Eugenio Derbez publicó un meme en su Instagram en el que aparece su personaje ‘El Diablito’ con un cartel que dice “Yo abracé a Omar Fayad”, ilustración que provocó la indignación de muchos usuarios, quienes calificaron el gesto como una ofensa.

Al respecto, la pareja de Victoria Ruffo explicó que la imagen pudo incomodar a muchas persona, pero entiende que la intención de Derbez fue la de satirizar su diagnóstico médico.

“Yo sí entiendo que mucha gente dice: ‘el señor tiene un virus mortal y tú te estás burlando de él’, pero yo no lo veo así”, aseguró Omar Fayad.

Además, contó que la relación que mantiene con el intérprete de Federico P. Luche es buena porque comparten algo muy importante en la vida: su hijo José Eduardo Derbez. Cabe señalar que desde que se unió en matrimonio con Victoria Ruffo, Fayad crió al hijo de Eugenio como si fuera suyo.

Omar Fayad, Victoria Ruffo y José Eduardo Derbez.

Omar Fayad habla sobre el coronavirus

Omar Fayad Meneses aseguró que sintió temor cuando se enteró que fue diagnosticado con el coronavirus. “Si sentí miedo, por su puesto, no puedo negarlo, había un virus mortal dentro de mi cuerpo que no sabíamos si avanzaba para mal o para bien”, replicó.

Asimismo, contó que Victoria Ruffo se encuentra aún en resguardo debido a la emergencia sanitaria y pese a que él ya fue dado de alta. “Hasta que no di negativo no tuve ningún contacto. Ella se encerró y prácticamente no saldrá hasta que sepa que no haya ningún caso más”, puntualizó el gobernador de Hidalgo.

Esposo de Victoria Ruffo supera la COVID-19

En medio de la Fase 3 de la contingencia por la COVID-19 en México, el gobernador del estado de Hidalgo y esposo de la actriz Victoria Ruffo, Omar Fayad Meneses, anunció que fue dado de alta del nuevo coronavirus, por lo que retornará a sus actividades estatales.

Hoy regreso a todas mis actividades de trabajo, ya fui dado de alta por #COVID19; después de más de 25 días salí negativo en las pruebas PCR del Laboratorio de @Salud_Hidalgo y del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos #InDRE de @SSalud_mx. ¡Hidalgo no se detiene! — Omar Fayad (@omarfayad) April 23, 2020

A través de su cuenta oficial de Twitter, el mandatario priista reveló que, tras 25 días de confinamiento, dio negativo a dos pruebas PCR, llevadas a cabo por el Laboratorio de Salud de Hidalgo y el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE).