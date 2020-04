Mon Laferte: “Hay momentos en los que quiero arañar la pared”

En estos tiempos de pandemia, cantantes como la chilena Mon Laferte, se aferran a su creatividad para poder seguir trabajando y hacer más amable el confinamiento mundial a causa del Covid-19. “Hay momentos en los que quiero arañar la pared. Estando en cuarentena no se si podría escribir algo tan animoso o positivo (como su sencillo “Biutiful”), hay momentos en los que no me sale (…) Al inicio no me sentía con el ánimo de cantar, no quería salir y mentirle a la gente; esperé un poquito y ya que me sentí menos ahogada empecé a hacer transmisiones. Veo que la música le sirve mucho a la gente, le debemos tanto, nos ayuda tanto”, dijo Mon Laferte al medio M2.

La intérprete confesó que en su casa pocas veces tienen la oportunidad de descansar en casa, pero que ahora ha hecho de todo un poco: leer, componer, ver películas, cocinar, pintar y levantar su ánimo con “Biutibul”, una canción que le sirvió mucho para amarse a sí misma.

Sin embargo, asegura que lo que más ha disfrutado es tener momentos de paz. “Estoy escribiendo canciones, ideas, garabatos, pinto, todo el tiempo estoy haciendo algo, soy una persona creativa y es parte de mi naturaleza, pero me he permitido no hacer nada, literalmente; estos días me he sentado a mirar lo que sucede, los árboles moverse, y me encanta (...) En la cocina, hice un pastel de cumpleaños, para un par de amigos con quienes estoy compartiendo la cuarentena. Hice la receta de mi mamá y me di cuenta de lo complicado que es hacer un pastel casero, pero me acordé que mi mamá me hacía uno todos los años cuando era niña y fue bonito”, comentó.

Pero como no se queda quieta, Mon también ha lanzado su podcast Trenzando, donde entrevista a cantantes y compositoras de todos los géneros, la mayoría de proyectos independientes de CdMx. La idea surgió después de que una amiga la agregó a un chat con alrededor de 200 artistas. “Dicen que no hay mujeres en el escenario porque no hay tanto proyecto, pero hay muchos. Es un granito de arena para conocer y difundir los proyectos femeninos”, asegura.