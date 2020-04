Jordi Cruz ‘explota’ durante la transmisión de MasterChef por la mala actitud de los cocineros [VIDEO]

La última gala de MasterChef del lunes 27 de abril no se desarrolló como en ocasiones anteriores. Esta vez el juez Jordi Cruz no dudó en expresar, con gran carga de temperamento, que cuando algo le enfada es por un motivo concreto.

El reconocido cocinero no criticó el mal resultado de los platillos elaborados por los concursantes, sino la actitud que estos han presentado al recibir las valoraciones del jurado. Un inconveniente similar tuvo lugar la semana anterior, cuando Iván se quejó de la crítica. En esta fecha fue José Mari quien renegó de las apreciaciones a su trabajo.

Durante la primera prueba, los aspirantes tenían como objetivo presentar a las verduras de mal aspecto como las más hermosas. En esta sesión se quería promover el uso de estos insumos de cocina para que no seas desechados, pese a no cumplir ‘el canon de belleza’. Es así que instaron a la audiencia a comprar productos ecológicos.

Para esta fase inicial los cocineros tuvieron un plazo de tres minutos para adquirir una inmensa cantidad de frutas y verduras en el supermercado. La gran mayoría de los concursantes optaron por preparar pisto con huevo frito y patatas, aunque José Mari optó por hacer un gazpacho de remolacha.

Tras el proceso de cocción, José quedó muy satisfecho con los resultados. Sin embargo, para los jueces fue una “porquería” porque la consistencia y textura no eran las adecuadas. Frente a estos calificativos, el mallorquín se negó a aceptarlos y dijo no creerlo.

Jordi Cruz se enfadó al notar la reacción del concursante y le recordó que en MasterChef la opinión que vale es la del jurado. Lejos de escucharlo, José Mari hizo un pedido: “Que alguien pruebe este gazpacho, está riquísimo”, hecho que terminó de molestar al juez catalán.

Todos los jueces de MasterChef se refirieron al platillo de José Mari con una crítica. (Foto: La 1)

Jueces de MasterChef critican platillo de concursante

Pepe, otro de los jueces, también fue contra el aspirante y quedó sorprendido ante el constante cuestionamiento de alguien que preparaba gazpacho por primera vez y no confiaba en la trayectoria culinaria del jurado. No obstante, Jordi no pudo tolerarlo más y arremetió contra el joven.

“Quién eres tú para discutir nada de lo que te digamos nosotros? Yo hace 28 años que cocino. Esto es una marranada y se acabó”, expresó. “No discutas nada. Pero ni tú, ni Iván ni el otro. Sois los más contestones en 8 años”, puntualizó decepcionado.