Magaly Medina expone el nuevo trabajo de los miembros de la farándula peruana [VIDEO]

Mediante su programa de espectáculos, la presentadora Magaly Medina reveló el nuevo trabajo que muchas figuras públicas realizan a diario para generar más ingresos durante el aislamiento social.

La popular ‘Urraca’ mostró mediante un video las nuevas actividades que realizan los famosos, tras quedarse sin trabajo. “Las cosas le van mal a todos, no hay empleo, no va a haber conciertos, no habrá espectáculos. Los cantantes no pueden, no hay estadios, ni fútbol, no hay eventos deportivos (sic)”, dijo.

“Entonces ahora hay una nueva forma de ganar dinero que han ideado varios ‘famosillos’ y esto es mandar saludos online a alguien que cumpla años. Hasta Monique Pardo está ahí en este catálogo de artistas, cantantes, peluqueros, jugadores de fútbol y grupos de rock”, manifestó Magaly Medina.

Magaly Medina. Foto: Captura

“Hacen hasta conciertos, como Lucía de La Cruz, quien ofrece conciertos en vivo por una módica suma”, detalló la periodista de espectáculos.

En dicho material audiovisual se aprecia a diversos artistas peruanos que se han sumado a una plataforma virtual que lleva como nombre Tuvinteo, donde las figuras públicas realizan saludos personalizados a sus seguidores.

Dentro de la lista de personajes se encuentra el humorista Fernando Armas, Xoana González, Adrián Zela, el Chorri Palacios, Koki Belaúnde, Rossy War, Salim Vera, Mar de copas, Melcochita y la exvedette Monique Pardo. Dicha página se ha convertido en una herramienta de trabajo para estos artistas que han decidido tener otros ingresos durante la cuarentena.

Los precios van desde s/ 69.00 hasta los s/ 99.00 y en las mencionadas grabaciones se observará al artista mencionar el nombre de la persona para dedicarle un cordial saludo, ya sea por cumpleaños o aniversario.