Gwyneth Paltrow, una de las figuras más reconocidas de Hollywood, dio a conocer uno de los detalles más particulares de su personalidad, sorprendiendo a sus admiradores en todo el mundo.

En declaraciones para la revista People, la actriz de 47 años reveló que siente un profundo rechazo hacia el maquillaje, y por ello prefiere mantener su piel libre y sin retoques.

Gwyneth Paltrow tiene 47 años y es una de las estrellas más célebres de Hollywood. (Foto: Instagram)

“Honestamente, nunca he sido una persona de maquillaje. Siempre he amado no llevarlo. Para mí, el maquillaje siempre ha sido sinónimo de estar yendo a trabajar”, afirmó la artista, convencida de que mostrarse al natural es parte de su forma de ser.

Debido a su rechazo hacia el maquillaje, Gwyneth Paltrow lanzó su propia línea de cosméticos, que privilegian la pureza de la piel.

Además, Gwyneth Paltrow confesó que se trata de un rasgo que la caracteriza desde su niñez. De hecho, esa manera de pensar la llevó a lanzar su propia línea de productos cosméticos, llamada Goopglow. La marca se ha identificado con el cuidado de la piel desde su aparición, y privilegia la venta de productos que apuestan por un maquillaje ligero.

La actriz Gwyneth Paltrow dio detalles de su rechazo al maquillaje a la revista People.

“Yo fui a un colegio para mujeres durante la primaria, y allí no usábamos maquillaje. No nos vestíamos para nadie. Igualmente, en la secundaria el maquillaje tampoco se hizo parte de mi rutina. Pienso que parte de ello es porque siempre me he sentido algo masculina. Me gusta la sensación de llevar la piel limpia”, aseguró la actriz a People.