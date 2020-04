Gigi Hadid y Zayn Malik vuelven a sorprender a sus fanáticos y esta vez se trataría de una feliz noticia pues de acuerdo a medios internacionales, los artistas estarían esperando un bebé desde hace varias semanas.

De acuerdo a la información obtenida por TMZ, los familiares de la pareja están bastante emocionados con la próxima llegada de quien sería el primogénito en la familia Malik Hadid.

Por el momento, Gigi y Zayn se encuentran cumpliendo con el aislamiento social para prevenir los contagios de coronavirus, pues sus allegados desean que permanezcan protegidos ante la nueva enfermedad surgida en China.

La pareja ha protagonizado múltiples distanciamientos y reconciliaciones a lo largo de su historia. (Foto: Instagram)

Por otro lado, la ex Victoria’s Secret celebró sus 25 años al lado de su círculo más íntimo, donde por supuesto no faltó la presencia de su hermana menor Bella Hadid y la del ex One Direction. Vía Instagram, la joven compartió algunas instantáneas de lo que fue la celebración privada.

Una de las imágenes que más enterneció a los seguidores de Hadid fue la que protagoniza junto al cantante, quien le da un tierno abrazo mientras ella sostiene globos decorativos con el número 25.

Gigi y Zayn actualmente se encuentran juntos como pareja, asi lo deja ver la modelo con sus publicaciones en redes sociales. (Foto: Instagram)

“¡Tuve el día más dulce celebrando mi 25 cumpleaños con mi familia de cuarentena, que lo hizo tan especial para mí, junto con todo el amor que sentía de todo el mundo!, escribió Gigi para luego agradecer todas las muestras de cariño.

Gigi Hadid y las críticas que sufrió por su cuerpo

A mediados de febrero, Gigi Hadid confesó a la revista i-D que recibió duros comentarios por su apariencia a inicios de su carrera como modelo.

“Cuando empecé mi carrera, recién había salido de la escuela y aún tenía mi cuerpo de voleibolista. Era un cuerpo que amaba... lo extraño. En esa época, las personas fueron muy duras conmigo y trataban de decir que no tenía un cuerpo de pasarela”, comentó la joven.