Frida Sofía: “Hay gente que droga y emborracha a mi mamá”

Frida Sofía arremetió nuevamente en contra los haters que la atacan por la pésima relación que tiene con su madre, la cantante Alejandra Guzmán, y todo lo que dice sobre ella. Esta vez, la joven celebridad se defendió diciendo que la gente “aprovechada” “le roba y droga” a su progenitora.

A través de sus historias en Instagram, Frida Sofía contó que detrás de la artista y la leyenda que es Alejandra Guzmán hay gente negativa que la sabotea y que por lo mismo, no tiene otra opción más que contar toda la verdad. “Alejandra Guzmán, toda una artista y leyenda, pero señores, hay tantas COSAS DETRÁS DE CÁMARAS. Gente aprovechada, que le roba, que la droga y le ponen la botella enfrente. Así que no me queda otra que contarles. Lo que pase será su decisión” (sic)", refirió la polémica joven.

PUEDES VER Alejandra Guzmán, Frida Sofía y Michelle Salas se unen por la salud de Silvia Pinal

Frida Sofía reiteró que Alejandra Guzmán siempre fue una madre ausente, pues pasó su infancia y adolescencia en otro país, lejos de su familia. “En realidad nunca tuve una figura materna o paterna y me fui a un internado en Connecticut a los 12 años, inmediatamente después del segundo intento de secuestro (el cual me dejó traumada)”, contó.

Las declaraciones de Frida Sofía se dieron tras los voraces ataques que recibe de la cuenta Fridasufrida por hablar mal de su mamá. Al respecto ha dicho que esa esa cuenta fue creada por los fans de su madre. “Entiendo que gente sea fan de Alejandra Guzmán pero sólo yo la tuve de madre”, escribió.