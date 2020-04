Denisse Dibós: “Del dolor pasé a la aceptación”

Si algo caracteriza a Denisse Dibós es su tenacidad para enfrentar la vida. El 3 de marzo pasado, entusiasta, presentaba a la prensa el regreso a las tablas de ‘Madres’, puesta de Preludio, empresa que lidera hace dos décadas. Nadie imaginaba que dos semanas después se anunciaría la cuarentena, paralizando toda actividad y generando incertidumbre. “Me ha golpeado fuertísimo, me agarró feo, con deuda”, cuenta cómo recibió el anuncio del Estado para enfrentar la propagación de Covid-19.

¿Cómo reaccionaste?

Me puse mal, me golpeó durísmo. Luego, vino la aceptación de lo que estaba sucediendo, una nueva realidad. Del dolor pasé a la aceptación. Mi preocupación era, además, por la cantidad de gente que depende de Preludio.

¡Este año teníamos cuatro obras!, donde alrededor de 200 personas se involucran entre: músicos, artistas, directores, cantantes, bailarines, realizadores, proveedores, diseñadores. Y muchos esperaban los proyectos para subsistir porque así es la vida del artista, lamentablemente.

Y ‘Madre’ recién reestrenada...

Durísimo, con todo invertido y no hemos podido recuperar nada porque esa primera semana era de auspiciadores pero aún los auspicios no habían entrado. Luego, algunas firmas nos han seguido apoyando y otras han dicho que lamentablemente se retiraban y es comprensible. Todo eso nos ha golpeado mal y por eso estamos ideando formas creativas.

En mi caso, hacer que Preludio no se rinda. No es momento tampoco para cuadrar mucho, todo el mundo está a las justas. Esto lo hacemos para subsistir, para que las empresas teatrales no quiebren y para que los actores involucrados sigan teniendo algo de trabajo.

¿Qué actividades planean?

Acabamos de estrenar por la plataforma en podcast un programa con Marco Zunino. Nos conectaremos con diversos artistas del mundo, quienes nos contarán cómo están sobrellevando este aislamiento. Vamos a compartir cómo salir de esta crisis, pero hablando desde nuestra posición de artistas. Ese es nuestro primer proyecto.

¿Y ’Madres’ también estará en las plataformas?

¡Sí! Hemos lanzado un video con las protagonistas cantando y ha tenido buena acogida, así que lanzaremos el ‘Concierto de cuarentena’ por el Día de la Madre. Estamos buscando una plataforma ideal para subir este video y cobrar un bolo simbólico de diez soles para quien desee pasar un momento agradable

La cuarentena sirvió para que América TV estrene ‘Te volveré a encontrar’ (grabada hace dos años).

Para mí ese estreno ha sido un regalo del cielo. Cuando la grabé salía de mi cáncer y estaba en radioterapia. Fue un regalo de la vida hacerla y ahora doblemente es un regalo porque en este momento de aislamiento me permite estar conectada con mucha gente. Mi personaje es ‘Nanita’, la mujer que cría a Lucy, interpretado por Alondra García Miró, una chica siempre abierta a escuchar a los que tenemos más experiencia, con bondad, calidez y sencillez.