Carlos Galdós llora tras oír a oyentes pidiendo bono de 380 soles: “Me parte el corazón”

Carlos Galdós no pudo evitar las lágrimas durante la emisión de su programa de radio. El exconductor de La noche es mía conversaba con el economista Enrique Díaz sobre el segundo pago del subsidio de 380 soles.

Como se sabe, la crisis provocada por la pandemia del coronavirus, ha impactado en los negocios de las personas. Tras decretarse el estado de emergencia el pasado 15 de marzo, la economía del país llegó por los suelos.

El exconductor de La noche es mía se quebró por la situación de muchas personas que no han sido beneficiadas con el subsidio económico.

Por tal motivo, el conocido ‘showman’ no fue ajeno a esta realidad y se sensibilizó por las personas que han sido afectadas. Muchos se quedaron sin ingresos, y a pesar del anuncio del bono familiar, no han podido figurar en dicho padrón.

Tras varias llamadas recibidas en su programa radial pidiendo ayuda para alguna solución, Carlos galdós se conmovió y rompió en llanto.

“A mí estas cosas me parten el corazón, ¿qué quieren que les diga? Me mata tanta llamada de gente que no puede resolverlo", expresó el expresentador de televisión.

“Se los digo en serio, me parte el alma cada caso específico. Entiendo que en una situación como la que estamos, muy difícil, uno desea que esta ayuda llegue a todos […] Es duro, es muy jod*** y son estos casos límites y específicos. ¡Ay, cuánto dolor!”, agregó Galdós.

Cabe recordar que en una emisión pasada, el locutor volvió a protagonizar la misma escena en vivo. En dicho programa, reveló que no puede ver a su hijo debido al aislamiento social.

“A echar mano nosotros mismos, afuera no hay nada, gente, afuera todo está muy jodido. ¿Qué creen que yo no tengo ahorita ganas de llorar?", comentó.

"Cuando me ven con el celular es porque estoy recibiendo noticias de mier... literalmente, al igual que tú seguro. Yo tampoco estoy viendo a mis hijos hace un mes. Si yo vivo peleándome con esto, me volvería loco”, agregó Carlos Galdós.