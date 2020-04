Anahí de Cárdenas: “Los días de quimioterapia son duros y lo tomo como días de descanso”

La actriz Anahí de Cárdenas publicó unas fotografías en Instagram, donde señala como va avanzando con sus quimioterapias e informa los malestares que ha empezado a sentir en estos últimos días.

“Hace días que ando en pijama y no me jode. Me encanta estar en pijama sobre todo en mi casa. Siento que en algún momento dije: párate, vístete, arréglate, que esta cuarentena no te pare”, detalló en su nueva publicación.

PUEDES VER Anahí de Cárdenas sorprende al bailar inusual versión de “Safaera”

De la misma manera, la artista comentó las actividades que realiza durante el estado de emergencia. “La cuarentena no me ha parado, he creado una empresa, formado una organización dictado clases. He estado escribiendo, haciendo desayuno japonés, TikTok, entre otras cosas más”, señaló Anahí de Cárdenas.

Anahí de Cárdenas. Foto: Instagram

Asimismo, la actriz enfatizó la ropa que usa durante la cuarentena para sentirse más cómoda. “Ya me rendí con la ropa. Pijama todo el camino. Hoy tuve que arreglarme para unas fotos y me quedé con la cara producida, pero regresé a mi estado natural ‘pijamesco’, exclamó.

Anahí de Cárdenas. Foto: Instagram

“Tengo la leve impresión de que podría ser adicta al trabajo, he estado dándole vueltas a la idea, pero de ahí veo 4 horas seguidas de alguna serie y se me pasa poco a poco. Los lunes de quimioterapia son días duros y los estoy tomando como días de descanso”, dijo Anahí de Cárdenas.

PUEDES VER Anahí de Cárdenas estrena canción con mensaje positivo tras culminar cuarentena

Seguidamente, la modelo detalló cómo son sus días en la semana. “Los demás días, si me siento mejor, los aprovecho al máximo. Depende de lo que mi mente y mi cuerpo me pida. Hay que escuchar a nuestro cuerpo. Todo nuestro cuerpo, el físico y el no físico. Respirar y preguntarte cómo estás hoy”, indicó.

Anahí de Cárdenas. Foto: Instagram

“Siente tu cuerpo, tus pies, tus pantorrillas, tus manos, tu respiración, tu cara. Paso a paso. Luego decide qué hacer. No hagas como yo hoy, que me levanté apurada me tome 2 cafés y me puse a trabajar. Besos y feliz cuarentena, se lee en su cuenta de Instagram. Anahí acompañó este texto de las etiquetas #cuarentena #innova #respira y #sísepuede”.