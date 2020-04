Timotheé Chalamet confirma su soltería tras rumores de separación con Lily-Rose Depp

Timotheé Chalamet es la imagen principal de la edición del mes de mayo de la célebre revista Vogue, según reveló el propio medio este lunes. Sin embargo, la novedad no termina allí, dado que el actor ha confesado detalles de su vida personal.

En las notas de la nueva edición de Vogue, se señalan algunos apuntes sobre el artista, donde él mismo se describe. Uno de ellos no deja lugar a dudas: “actualmente soltero", ha dicho a propósito de su situación en el ámbito del amor.

Timotheé Chalamet tiene 24 años y es uno de los actores más aclamados de la actualidad. (Foto: Amy Sussman/Getty Images/AFP)

Como se recuerda, el último sábado el portal US Weekly ya había desvelado la separación entre Timotheé Chalamet y su expareja Lily-Rose Depp, con quien tuvo una relación que duró más de un año. “El fin de una etapa”, se leía en la publicación.

De acuerdo a reportes de la prensa norteamericana, la pareja había empezado a salir en octubre de 2018. Por ese entonces, ambos fueron captados en la ciudad de Nueva York dándose un beso. Tras ello, no pudieron negar el vínculo amoroso.

Los reportes sobre la relación entre Timotheé Chalamet y Lily-Rose Depp se desataron en octubre de 2018.

Desde entonces, tanto Timotheé Chalamet como Lily-Rose Depp mantuvieron una estricta discreción respecto a su relación. Apenas se recuerda su aparición juntos en la alfombra roja del Festival de Cine de Venecia, celebrado en setiembre de 2019. Fue la última vez que posaron para las cámaras en público.

En declaraciones para la revista Vogue, Timotheé Chalamet se cataloga como "actualmente soltero".

Con todo, ahora el actor de Call me by your name ha despejado toda duda y las especulaciones quedaron en el pasado. Definitivamente, está soltero.