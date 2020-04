Susana Giménez arremete contra quienes la acusan de abandonar a su mascota

Susana Giménez, una de las figuras más emblemáticas de la televisión en Argentina, respondió este lunes a las críticas que recibió por enviar a un criadero Rita, una perrita que adoptó.

En declaraciones para el programa Intrusos, la presentadora se pronunció sin tapujos sobre las personas que la han señalado, repartiendo calificativos de alto calibre que han sorprendido al público. Como se recuerda, una de ellas fue actriz Nicole Neumann.

A sus 76 años, Susana Giménez continúa vigente como una de las figuras más importantes de la televisión argentina.

“Estoy harta del tema del perro y que la gente sea tan estúpida que crea que voy a abandonar al perro. ¿Por qué tengo que soportar que hablen cosas que no son? Nicole es otra estúpida que sabe que yo soy fanática de los perros como ella. Yo creo que algún productor debe decirle; 'matala’, no sabe de televisión y no sabe de nada”, dijo la conductora de 76 años.

Sin pelos en la lengua. Así se mostró Susana Giménez al referirse a la actriz Nicole Neuman.

Sin embargo, ese no fue el único tópico que tocó Susana Giménez durante su intervención, debido a que también aprovechó la ocasión para referirse al actor Ricardo Darín, a quien se le ha acusado de maltratar a una colega suya.

PUEDES VER Critican a Susana Giménez por mensaje sobre derechos de la mujer

“Lo conozco como si lo hubiera parido. Sé que es cualquier cosa menos un maltratador. Es un tipo con humor. Siempre está bien. Lo noté angustiado por eso. No podía creer que le pasara eso. Ninguno de sus amigos lo pudo creer. La gente lo conoce: sus compañeros, el público. La gente sabe cómo es”, afirmó.