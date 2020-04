Este lunes, la célebre cantante Selena Gomez se pronunció sobre las habilidades musicales de su colega Taylor Swift, en una entrevista para Apple Music con el DJ Zane Lowe.

Durante la charla, la ex estrella de Disney comentó las canciones que ha incluido en su playlist “At home with Selena Gomez”, donde recomienda música para entretenerse mientras dura la cuarentena. Uno de los títulos de su lista es “Lover”, un famoso tema de Taylor Swift.

Selena Gomez tiene 27 años y es una de las más importantes figuras de la música pop. (Foto: Instagram)

“Esta es otra de esas canciones que muestran la capacidad de Taylor para volver a lo antiguo, que a la vez combina con su desafiante manera de hacer cosas nuevas con su música. Creo que es tan puro como eso. Siempre he pensado, desde antes de ser su amiga, que ella es una de las mejores compositoras en el mundo”, afirmó.

Selena Gomez y Taylor Swift mantienen una amistad de varios años.

Asimismo, la intérprete de “Bad Liar” se refirió también a otros temas de su lista, que presentan diversos estilos musicales y algunos, incluso, son obras de otras amigas suyas como Kacet Musgraves y Julia Michaels.

Para Selena Gomez, Taylor Swift es una de las mejores compositoras musicales en el mundo.

“Supongo que esta cuarentena me ha dado más tiempo para escuchar todo tipo de música. Algunas canciones las puse en último momento, pero mientras las escuchaba me di cuenta de que todas contaban una historia. Me he sentado a escucharlas y he pensado que son muy interesantes. No muchas canciones me dejan en ese trance”, acotó Selena Gomez.