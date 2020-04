Rebeca Escribens: “A los hijos hay que enseñarles a colaborar en casa”

Rebeca Escribens explicó, a través de sus redes sociales, la importancia de asumir las tareas del hogar en conjunto con todos los integrantes de la familia. La conductora mencionó que los hijos también deben asumir ciertas responsabilidades durante esta cuarentena.

En su cuenta de Instagram, compartió un video donde da unos tips para ahorrar agua y detergente al momento de lavar ropa en estos días de confinamiento.

“Les comenté en un video anterior, que a mis hijos, a mi familia, hago que se pongan la misma ropa durante varios días,. Bueno, lo que aguanten, dos o tres días a lo mucho. Esto para ahorrar agua, para ahorrar detergente, porque evidentemente estamos viviendo difíciles momentos”, se escucha en el video.

Asimismo, pidió a los padres que enseñen a sus hijos a realizar los quehaceres de la casa, a parte de continuar con sus estudios de manera virtual.

Publicación de Rebeca Escribens Foto: captura

“Así que después de casi dos semanas, hay poca ropa y hoy toca lavar. Y es que hay que aprovechar la cuarentena no solamente para que los chicos no dejen de estudiar, no dejen de aprender virtualmente o como sea, en sus tiempos libres les estoy enseñando a colaborar en la casa”, menciona Escribens.

Además, la conductora de América Espectáculos acompañó el clip con una divertida descripción. “Lunes con L de Lavado. Esa es la actitud, enseñarle a los hijos que no somos Zoila que lava, Zoila que plancha, Zoila que cocina... ellos también pueden participar ¿Qué les estás enseñando a los tuyos?”, se lee en la publicación.