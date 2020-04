La actriz española Penélope Cruz goza de una vida realmente fascinante. A sus 45 años, parece haber alcanzado todos sus sueños. Algunos han llegado por obra del destino para cambiarle la vida y otros los ha conseguido a base de mucho esfuerzo.

“Siempre fui una gran soñadora. Desde niña tuve conciencia de que soñar despierta era la mejor manera de modelar un mejor futuro posible", mencionó la actriz en el 2019 cuando aceptó uno de los tantos premios que han reconocido el impecable trabajo de esta apasionada artista.

Momentos que cambiaron la vida de Penélope Cruz

Durante una entrevista, la actriz española dio a conocer que uno de los momentos más impactantes de su vida fue cuando conoció y trabajó con la madre Teresa de Calcuta.

Cruz recuerda vívidamente el mayor consejo que pudo recibir de esta caritativa misionera: "Siempre ayuda a quien puedas en cada momento, con lo que sea, aunque sea con algo pequeño pero siempre intenta ayudar”.

Para la ganadora del Óscar esas palabras fueron demasiado significativas no solo por quien las dijo sino por la forma en cómo se lo dijo: "Yo recuerdo estar ahí con ella, con los ojos cerrados. Me lo dijo de una manera tan bonita y tan fuerte...vaya regalo que me esta dando la vida, pensaba“.

Comentó que trabajar con ella en Calcuta fue una experiencia muy fuerte, porque pudo ver la pobreza extrema en su máxima expresión. “Cuando lo vives en directo, te cambia todo”, afirmó.

Penélope Cruz conoce a Pedro Almodóvar

“Me llamó por teléfono y yo no podía creer que fuera él”, manifestó Penélope Cruz cuando se refirió al momento en el que hizo contacto con el director de cine español Pedro Almodóvar. En tanto, afirma que él la había visto actuar en Belle Epoque y Jamon Jamon, por lo que decidió llamarla.

“Fui a verle y sentía que ya lo conocía...es muy rara la sensación porque era mutua. Lo siento como a alguien de mi familia”, expresó la española."

Penélope Cruz y Pablo Almodóvar volvieron a trabajar juntos en Dolor y Gloria. (Foto: Telva)

"Te escribiré un personaje dentro de poco que te irá como un body” fue el mensaje que recibió de Almodóvar según la actriz, y más tarde, el director la llamó para un papel en la película Carne Trémula.

Penélope Cruz se convierte en la primera española en ganar un Óscar

Luego de una serie de grandiosas interpretaciones, Penélope Cruz se hizo acreedora del máximo premio que cualquier actor puede aspirar: el premio Óscar.

La madrileña, en medio de una entrevista manifestó su gran emoción en aquel momento y cómo se sentía por haber ganado el máximo galardón de la Academia.

De este modo, la actriz señaló que el momento fue “un viaje de adrenalina tremenda”. Así, mencionó que pensaba en no equivocarse al momento de dar su discurso y de agradecer a todas las personas que la ayudaron en su camino actoral. Además, menciona que para ella “era importante” decir algunas palabras en español.

La maternidad ha cambiado a Penélope Cruz

Sin duda, la maternidad es otro de los momentos en la vida de Penélope Cruz que ella considera muy importante.

Este era uno de los sueños de la actriz desde muy pequeña, que ha podido concretar de la manera más maravillosa y junto a una pareja que, afirma, es la mejor compañía junto a sus hijos.

“La maternidad lo cambia todo desde el momento uno. Yo interpretado a madres antes y creía que las entendía, pero ya ahora es a otro nivel", aseveró.

Inicios de la carrera de Penélope Cruz

Penélope Cruz Sánchez nació en Alcobendas, Madrid el 28 de abril de 1974. Su padre, Eduardo Cruz, era un comerciante que trabajaba vendiendo automóviles​; su madre, María de la Encarnación Sánchez, dirigía una peluquería. Desde muy chica, se sintió fascinada por el mundo del arte y la interpretación.

La actriz subió una foto a su Instagram con su padre. (Foto: Semana)

Cuando vio la película Átame de Pedro Almodóvar, cuando tenía quince años, estuvo convencida que quería dedicarse a la actuación. Fue entonces que se decidió a ir tras su sueño para poder trabajar junto al reconocido director de cine.

Pero las cosas no han sido sencillas para ella, pues para lograr llegar a donde esta tuvo que pasar por rechazos anteriores. De esta forma, la actriz reveló cómo llegó a conseguir su primer papel en una película.

Penélope Cruz tenía muy presente que quería ser actriz. En este camino, la española cuenta que se inscribió en la escuela de teatro Cristina Rota. Ahí, vio un cartel que decía “se buscan caras nuevas”, el cual era los castings de Katrina Bayonas.

“Me echó tres veces pero a la tercera me cogió”, manifestó la ganadora del Óscar. “Siempre le decía que era muy pequeña”, añadió. Ya en la tercera prueba que realizó, el equipo de Katrina Bayonas vio sus pruebas y empezaron a trabajar juntas.

Katrina Bayonas es la representante de la actriz Penélope Cruz. (Foto: Wikipedia)

La vida de Penélope Cruz en la actualidad

Su vida familiar es como siempre quiso. Es esposa de Javier Bardem con quien tiene dos hijos, Leo y Luna, de ocho y seis años respectivamente. Vivían en Madrid, pero para estar más cerca del colegio de sus hijos se trasladaron a las afueras de esta ciudad.

Ellos desde siempre quisieron establecerse en España, su país natal, y así lo han hecho. Están rodeados de sus amigos y familia con quienes se mantiene en contacto frecuentemente, algo clave para la actriz. Ella y Bardem se turnan al momento de decidir quien va a rodar una nueva película.

Hasta el momento, la actriz ha ganado varios premios y ha sido nominada a muchas categorías. Entre los principales, destaca en el 2006 el premio del Festival cine de Hollywood, Festival Internacional de Cine de Cannes y el premio Goya como mejor actriz por su participación en Volver.

En el 2008, obtiene el Óscar por mejor actriz de reparto en la película Vicky Cristina Barcelona, además, esta misma película la hizo ganadora durante ese año del Premio Bafta y el Premio Goya. En el 2018 la actriz se hizo acreedora del premio César de Honor en Francia, por su trayectoria profesional y el Bambi a Mejor Actriz Internacional en Alemania.