Pedro Suárez Vértiz a Gian Marco por cantar su canción: “Que bonita sorpresa en la cuarentena”

¡Emocionado! Pedro Suárez Vértiz, como ya es costumbre, continúa compartiendo con sus seguidores los momentos más conmovedores que está viviendo durante estos días de aislamiento social obligatorio.

En esta oportunidad, a través de sus redes sociales, se desvivió en halagos y agradecimiento hacia Gian Marco quien, en un concierto online, interpretó una de las canciones más recordadas del cantante. Dicho gesto significó una sorpresa muy grata para Suárez Vértiz y no dudó en demostrar su felicidad en su cuenta oficial de Instagram.

“No pensé que era amor. Que lindo, querido Gian Marco. Que bonita sorpresa en la cuarentena para mí. Generalmente solemos avisarnos siempre las cosas que hacemos, pero esta vez no lo hiciste. Concluyo entonces, que mi canción te llegó al cerebro de pronto y la letra y música te poseyeron cual orgasmo que ya empezó, y que no se puede controlar”, se lee al inicio.

Además, el intérprete de “Cuando pienses en volver” enfatizó que los cantantes solo se dejan llevar por su inspiración al momento de crear una canción. “La gente no sabe que los cantautores no pensamos mucho lo que escribimos o cantamos. Simplemente brota de nosotros el texto y melodía sin querer. Luego la chamba es corregir lo onírico y volverlo comprensible”, reveló el cantante.

PUEDES VER PSV elogia a su amigo de infancia Edward Málaga, científico peruano que trabaja para contrarrestar el coronavirus

Publicación de Pedro Suárez Vértiz Foto: captura

Finalmente, Pedro Suárez Vértiz resaltó la popularidad y el reconocimiento que han logrado ambos en diferentes partes del mundo. Además, agradeció a su colega por tener tan emotivo detalle en su presentación virtual.

“Porque cuando alguien de otro país dice ‘Me gusta Pedro Suárez Vértiz’, automáticamente le dicen ‘Y eso que no has escuchado a Gian Marco’. Y cuando dicen 'Me gusta Gian Marco, les dicen ‘Y eso que no has escuchado a Pedro Suárez Vertiz’. Bueno, después de este agradecimiento por tu lindo detalle y la cátedra de marketing a nuestros seguidores, ojalá haya logrado un texto a la altura de tu interpretación”, escribió.