Liam Gallagher corrige a Noel por decir que cantante rival se contagie de SIDA

Liam Gallagher responde a su hermano Noel con respecto a las recientes declaraciones de este, al señalar que Liam inició ‘la batalla del britpop’ con el vocalista rival de ese entonces, Damon Albarn, al acostarse con alguien en común.

El líder de la separada banda Oasis subrayó que fue Noel quien, diciéndole que se contagie de SIDA a Damon, comenzó la rivalidad originalmente.

Con el seudónimo de ‘Dermot’ (haciendo alusión a Damon Albarn), Liam respondió así en redes sociales:

“Sólo para que quede claro, Dermot y yo nunca nos peleamos por un chico o una chica. Siempre pensamos que las cosas se ponían feas cuando Noel Gallagher deseaba que Dermot tuviera SIDA y muriera. No fue mi mejor momento”, remarcó al recordar que su hermano deseó que el también líder de la banda Gorillaz y su compañero en el grupo musical Blur, Alex James, “contrajeran el SIDA y mueran”. Años después, Noel se retractó por dichas declaraciones y ahora mantiene una relación de amistad con Damon.

Liam Gallagher y Damon Albarn. Foto: Getty

Este mensaje llega después de ver que Noel declaró para el libro llamado Don’t Look Back In Anger: The Rise and Fall of Cool Britannia, en el que decía que Liam y Damon se acostaban con una persona en común y que, sumado a las drogas, volvían tensa la relación entre ambos grupos musicales que lideraban.

“Liam y Damon se estaban acostando con la misma persona, había mucha cocaína involucrada y se intensificó a partir de ahí. Ambos son cantantes, y los cantantes son unos malditos idiotas. Están conectados al revés. Una vez que se hayan mirado en el espejo durante cuatro horas, ¿qué más van a hacer?”, subrayó, agregando que nunca había consumido cocaína con ningún miembro de Blur, negando lo dicho por su hermano.

Asimismo, Liam agregó que las declaraciones del creador de canciones como “Wonderwall” o “The Masterplan” y del exmanager de Oasis Alan McGee se habían hecho para dañar su carrera como solista.

La batalla del Britpop. Foto: NME

Recordemos que, a mediados de los noventas, la llamada ‘Batalla del Britpop’ puso en vilo a la industria del entretenimiento británica, tras el enfrentamiento entre las bandas del momento, Oasis y Blur, por ver quién lograba alcanzar el número uno en ventas con sus canciones “Some might say” y “Country house”, respectivamente.