Nicola Porcella se quiebra al confesar que su hijo tuvo que volver con su madre

Nicola Porcella no pudo evitar expresar su tristeza frente a sus seguidores tras confesar que su hijo Adriano tuvo que volver con su madre. El chico reality, quien estuvo al cuidado de su pequeño durante estos días de cuarentena, compartió una imagen en sus historias contando la noticia.

En la instantánea, la figura de Latina tiene los ojos rojos, producto del llanto. Según reveló, se puso a llorar a pesar de calificarse como una persona “fría”.

“Soy duro y frío, no suelo llorar, pero hoy Adriano tuvo que regresar con su mamá y parezco la llorona”, escribió la expareja de Angie Arizaga sobre la fotografía.

El chico reality estaba al cuidado de su hijo Adriano durante la cuarentena.

Cabe señalar que Nicola Porcella venía cumpliendo el aislamiento social junto a su hijo. En su ‘feed’ de Instagram demostraba su amor por su primogénito.

“Anoche no pude dormir por la ansiedad que tenía al verte a mi lado y no saber qué va a pasar. Cuando naciste me prometí darte lo que nunca tuve: ir a un buen colegio, ropa y zapatillas de marca, viajar, una casa grande, recogerte en un buen carro para que te sientas orgulloso de lo que estaba logrando", escribió en un post.

Nicola Porcella se recursea vendiendo alcohol

En otra de sus historias, días atrás, Nicola Porcella sorprendió a sus seguidores con un mensaje ofreciendo alcohol medicinal. “Venta de alcohol de 96 por ciento (puro) al por mayor. Distribución en el norte (compradores serios)”, escribió el chico reality adjuntando su número de celular.

No obstante, no fue el único que ha incursionado en este tipo de ventas. Alejandra Baigorria, Melissa Klug, Olinda Castañeda y Evelyn Vela también han iniciado la comercialización de productos farmacéuticos.