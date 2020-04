Melissa Paredes aclara pedido de bono para actores: “Yo no pedí para mí ni un solo sol”

Melissa Paredes pidió una ayuda económica al Gobierno para sus compañeros actores, que se encuentran sin trabajo por la propagación del coronavirus. Sin embargo, muchos usuarios la criticaron en las redes.

En respuesta, la exchica reality aclaró a través de Instagram que el pedido fue de colaboración para sus colegas, mas no para ella.

PUEDES VER Melissa Paredes se quiebra por situación de artistas en cuarentena [VIDEO]

“Quiero pensar que lo han tomado a mal porque estamos susceptibles, pues muchos estamos a flor de piel (...) Di mi punto de vista y recalco firmemente que yo no pedí para mí ni un solo sol, creo que muchas personas están malintencionadamente dejando ver eso (sic)”, expresó Melissa Paredes en un video que publicó en Instagram.

Según la actriz de Dos hermanas, las personas por las que pidió ayuda económica no son sus compañeros que figuran en la televisión.

“Yo no estaba pidiendo para mí, sino para mis compañeros, porque hay mucha gente que no son los protagonistas, sino los extras, a esa gente me refería yo”, agregó. Luego, negó que ella se considere dentro del grupo de artistas que necesitan un bono. “Yo no quiero para mí ni para los que más tenemos, si así lo quieren ver ustedes", señaló.

Por otro lado, lamentó que los músicos y personas que hacen show infantiles no puedan trabajar debido a la pandemia, pues recordó que fue animadora infantil antes de convertirse en actriz.

"Hay muchos artistas, músicos, payasitos, animadoras infantiles y no quiero imaginarme lo que es para ellos no tener shows y no llevar ni un sol a su casa”, mencionó Melissa Paredes.