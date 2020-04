María Lapiedra y Gustavo González presentan a su hija Mia en redes sociales

View this post on Instagram

29 horas después seguimos en una nube de felicidad gracias a ti, Mia; y por poder reencontrarnos con tus hermanas mayores❤️ . Hoy por la tarde nos han dado el alta. Las dos 🤱🏼 estamos perfectamente y hemos podido irnos a casa para estar los 5 juntos ¡al fin! . Quería aclararos, ya que muchos me habéis preguntado, que ha sido parto natural, provocado y con epidural. Fue uno de los días más increíbles de nuestras vidas, un momento precioso y muy feliz para nosotros 🥰😍 . También quería agradeceros todos los mensajes y muestras de cariño que nos habéis mandado a @gusgonzalves y a mí. ¡MUCHÍSIMAS GRACIAS DE CORAZÓN! Gracias a todos por formar virtualmente parte de uno de los días más felices de nuestras vidas 💖