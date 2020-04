Leonard León muestra los resultados de su nueva prueba de coronavirus

Leonard León reapareción en televisión, en el retorno del programa En boca de todos para compartir los resultados de la nueva prueba de descarte de coronavirus. “Me hice una prueba de hisopado en una clínica particular. Me la realicé este lunes 20 a los 38 días de aislamiento en mi departamento, sin salir de acá”, dijo antes de dar a conocer los resultados.

El cumbiambero demostró con entusiasmo que está totalmente curado del virus que lo afectó. “El resultado ha salido negativo”, contó. Asimismo detalló que trató de comunicarse con el Minsa para que le hagan nuevamente la prueba, pero no encontró resultados, por eso acudió a una clínica particular.

Leonard confesó que esta nueva prueba se la practico no solo por su tranquilidad, sino para demostrar a quienes lo insultan y lo amenazan, que está completamente sano. “Pedí en diversas ocasiones que me hagan una prueba de hisopado al Minsa, pero no me contestaban, pero de forma particular me lo hizo en una clínica a causa de insultos y amenazas y para probar a los demás que estaba bien”, refirió.

Asimismo señaló que tras superar la enfermedad, ya ha procedido a desinfectar su casa para poder habitarla. “Jamás pensé infectarme de este virus, pero me tocó. Hay que tenerle mucho respeto al coronavirus”, puntualizó.