Kylie Jenner dejó a un lado los retoques, rellenos de labios, filtros, exceso maquillaje y el bronceado falso para lucir su rostro natural y fresco. La joven empresaria de 22 años se animó a mostrar las pecas que tiene en la cara.

La hermana menor de Kim Kardashian compartió dos videos en Instagram para hacer alarde de su aspecto más radiante, luego de ser fotografiada por un paparazzi violando la cuarentena mientras visitaba a una amiga y enseñaba una apariencia totalmente desaliñada.

PUEDES VER Kylie Jenner compra mansión de 36 millones de dólares durante cuarentena

Kylie Jenner se quita el maquillaje y los filtros para presumir sus pecas en Instagram

Kylie Jenner estaba vestida con su pijama sedosa, mientras esperaba que su pequeña hija de dos años despertara.

Demostrando que su cara fresca era un éxito entre los fanáticos, varios de sus seguidores destacaron su belleza natural.

PUEDES VER Kylie Jenner responde comentario que hacía referencia a su pasado

“Te ves hermosa sin maquillaje Kylie”. “Imagina matar así sin maquillaje”. “Te ves muy bien”. “No deberías maquillarte mucho”. “Radiante”, comentaron algunos usuarios en la publicación de la celebridad.

La estrella de Keeping up with the Kardashians aprovecha el tiempo libre que tiene y desde su mansión no ha dudado en compartir selfies de ella sola y de su bebé Stormi, fruto de su exrelación con el rapero Travis Scott.

Kylie Jenner desea tener más hijos

Durante una conversación en línea con su mejor amiga Stassie Karanikolaou, Kylie Jenner reveló sus deseos de darle más hermanitos a Stormi.

“El embarazo no es juego, es algo muy serio y difícil. No estoy lista para eso ahora (...). Definitivamente me veo con 4 niños. Pero no tengo planes para ello (...). No sé si tendré a los niños mañana o en los próximos siete años", indicó la socialité.