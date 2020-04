Kanye West y Taylor Swift vienen enfrentándose desde hace cuatro años, exactamente cuando el rapero lanzó la canción y video “Famous”, tema que pertenece a su sexto álbum The life of Pablo.

La polémica se desató porque la letra contenía insultos para la joven artista. “Siento que Taylor y yo todavía podríamos tener relaciones sexuales. ¿Por qué? Hice esa línea malditamente famosa", entonó el rapero.

Kanye West y Taylor Swift productor famous le pide a la artista que se olvide de la pelea con el rapero

Esto desencadenó una batalla mediática porque Taylor Swift negó haber autorizado que Kanye West la llamara de esa manera. A esto se sumó Kim Kardashian, quien filtró una supuesta conversación donde desmentía a la intérprete de “Lover” y la tildaba de “serpiente”.

En aquella época, Taylor Swift quedó como ‘la mala del cuento’; sin embargo, tras cuatro años, se filtró la conversación completa entre los involucrados y en ninguna parte se escuchó a la artista de 30 años aceptando la petición de West.

Ante esto, la cantante de pop celebró que la verdad haya salido a luz. “Yo dije la verdad todo este tiempo (ya saben, esa llamada que fue ilegalmente grabada y que alguien editó y manipuló con el objetivo de perjudicarme)”, escribió Swift en sus historias de Instagram.

Tras casi un mes de la filtración de la conversación completa, un nuevo involucrado apareció en escena. Se trataba de Havoc of Mobb Deep, quien ayudó a producir la canción “Famous”.

El hombre de 45 años consideró que Taylor está exagerando con lo sucedido y le recordó que las personas “demasiado sensibles” no funcionan para la industria musical, ya que tienen que convivir con las constantes críticas.

“Creo que los artistas son artistas y ella realmente debería relajarse. No es tan grave. Ella tiene una carrera increíble y no necesita pelear con otro artista increíble”, continuó. “La libertad de expresión está viva y bien, o debería estarlo y no debería salir quejándose por no aclarar esto”.

“Algunas personas son demasiado sensibles para el juego, pero este es el juego en el que estamos. No hay tiempo para la piel suave y no solo lo digo porque es una mujer”, dijo. “Todo el mundo tiene que mostrar una piel dura para esta industria, ya que todos van a venir hacia ti y puede que te guste o no”.

Kim Kardashian llama “mentirosa” a Taylor Swift

Luego que Taylor Swift señalara que ella siempre dijo la verdad sobre la conversación con Kanye West, Kim Kardashian salió al frente para defender a su esposo. A través de Twitter, la socialité aseguró que la joven estrella solo está mintiendo.

“No sentí la necesidad de comentarlo hace unos días y en realidad estoy realmente avergonzada y mortificada de hacerlo en este momento, pero debido a que ella continúa hablando sobre eso, siento que no tengo más remedio que responder porque ella realmente está mintiendo”, escribió.