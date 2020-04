Juan de Dios Pantoja cierra canal de YouTube y lamenta su separación con Kimberly Loaiza [VIDEO]

Juan de Dios Pantoja, aún esposo de Kimberly Loaiza, reveló que tras los rumores de su supuesta infidelidad, la pareja tomará un tiempo de separación. Asimismo, explicó que cerrará su canal de YouTube Jukilop debido a que ya no se siente motivado para continuar.

“Bueno, pues, familia, quiero que sepan que voy a cerrar mi canal. La verdad, no me siento con ánimos de seguir. La motivación siempre ha sido importante para hacer videos para ustedes. Así que a partir de este lunes (4 de mayo) seguramente ya no van a poder ver nada de mi canal”, contó el youtuber.

Juan de Dios Pantoja también contó que luego de la polémica con Lizbeth Rodríguez de Badabum y la filtración de videos íntimos que se vincularon a él, su esposa no estaría dispuesta a continuar con la relación. Según contó el joven, se ha mostrado distante, por lo que decidieron alejarse por un tiempo.

¿Qué pasó con Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza?

Juan de Dios Pantoja se ha vio en medio de una tremenda polémica a raíz de la filtración de un video íntimo que supuestamente demostraría la infidelidad del youtuber. Se trataba de un material en el que presuntamente aparecía el joven y el fotógrafo Kevin Achitegui realizando actos sexuales.

A esta situación se sumaron las acusaciones de Lizbeth Rodríguez de Badabum, quien afirmó sin vacilar que, efectivamente, ambos mantuvieron una relación homosexual al margen del matrimonio que mantenía JD Pantoja con Kimberly Loaiza. Incluso la ‘Chica Badabum’ llegó a burlarse de ella en las redes sociales.

La respuesta de JD Pantoja a los rumores de infidelidad

El joven decidió disipar los rumores que circulaban en las redes sociales y pronto redactó un breve mensaje en Twitter. Sin embargo, esto no habría sido suficiente, ya que luego Pantoja utilizó la plataforma de YouTube para intentar desmentir las afirmaciones en torno a su presunto engaño.

En aquella oportunidad, el Pantoja reconoció errores del pasado y pidió perdón a Kimberly Loaiza por involucrarla en este escándalo. “Es algo que me duele porque ustedes saben que la amo a pesar de que he sido un patán, me he equivocado y he hecho estupideces de las cuales me arrepiento", aseguró.