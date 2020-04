Gianella Ydoña desmiente denuncia de Josimar por violencia familiar y consumo de drogas

Gianella Ydoña rompió su silencio en el programa de Magaly Medina y desmintió las acusaciones de su expareja Josimar Fidel por violencia familiar y maltrato psicológico. En diálogo con la conductora de televisión, la ‘exprotagonista’ negó que todo lo indicado por el salsero son ciertas.

“Han ido a tu casa a las 6 y 30 de la tarde, hora de toque de queda. Según él, te encontrabas en un local social para libar bebidas alcohólicas entre los jirones Huánuco con Tarata, en Barrios altos”, le dijo la figura de ATV en su emisión del 27 de abril.

PUEDES VER Josimar denuncia a Gianella Ydoña por violencia familiar contra su menor hijo

Denuncia contra Gianella Ydoña

Magaly Medina, quien tenía la hoja de denuncia en sus manos, le leyó un extracto del texto. “Días antes, el 12 de abril, recogió a tu menor hijo desaseado con piojitos, ropa sucia que no era de él, pañal sucio y descalzo. Señala en su denuncia que tú te dedicas al consumo de sustancias tóxicas, drogas”, precisó.

“Asimismo, dice él, es víctima de violencia psicológica por parte tuya, porque lo difamas en las redes sociales, en la televisión, amenazas con hacerlo fracasar en el campo laboral y no lo dejas ver a tu hijo desde el 16 de abril”, agregó la popular ‘Urraca’.

Por medio de una videollamada, la empresaria indicó que la denuncia del cantante solo es para hacerle quedar mal y quitarle a su hijo. Así también, señaló que él aprovechó un momento inoportuno para ser emboscada.

“Es totalmente falso. Lo que ha dicho allí es todo lo contrario. Él es el que manda a mi hijo mal, no lo mantiene, lo ha abandonado. Desde que a iniciado la cuarentena él no ve a su hijo, no lo llama ni por videollamada”, manifestó Gianella Ydoña.

La 'exprotagonista' del salsero rompió su silencio durante una videollamada con el programa de Magaly Medina.

“Ese local que dice, es mi casa. Subí un estado y él, que siempre ve mis historias, vio que mi madre preparó ceviche y estábamos brindando. Entonces aprovechó esto para denunciarme”, reveló la expareja del salsero.