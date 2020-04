Jesús Alzamora: el día que Latina lo despidió horas antes de ser operado [VIDEO]

Jesús Alzamora fue, por una buena cantidad de tiempo, una de las figuras más representativas de Latina. Gracias a su carisma, se ganó el cariño de muchos televidentes que estaban pendientes de su aparición en el programa Yo soy.

Así también, el animador y mago se hizo popular en las redes sociales, ganando una gran cantidad de seguidores. Sin embargo, repentinamente no apareció más en las pantallas del canal 2.

El conocido mago rompió su silencio durante un programa de Youtube, dejando mal parado a la casa televisora de Latina.

Varios meses después, durante una entrevista con Carlos Orozco en su programa de YouTube, la ex figura de Latina decidió contar a detalle lo que sucedió realmente con su retiro de la mencionada casa televisiva.

Según relató Jesús Alzamora al periodista, el canal de la avenida San Felipe había tomado la decisión de acabar con su contrato y quedarse con los conductores que tenían más continuidad. Esto, debido a que Latina afrontaba problemas financieros.

"Ya el canal no venía bien, se rumoreaba una especie de crisis. Y dicen ‘a este le pago tanto y ya tengo a este que me puede hacer las dos, ¿para qué lo quiero?’. Un poco fue eso lo que pasó conmigo”, contó el exanimador de Yo soy.

“Habían otros dos (conductores) que tenían más tiempo y hay que respetarlo. Un poco me molestó fue sentir que estaba haciendo las cosas bien, que estaba chambeando bien, recibiendo premios, que yo era atractivamente comercial para ellos porque a cada rato hacía auspicios; sin embargo, otros fueron los criterios”, agregó.

Para él, su despido sucedió en el peor de sus momentos porque estaba a punto de entrar al quirófano para someterse a una operación. Jesús Alzamora recibió la llamada 5 horas antes de la intervención para tratarse unos pólipos a las cuerdas vocales.

“Creo que los canales funcionan por fondos de inversión. Agarran una tabla de pasivo y activo y dicen ‘esto es un número’, no es un recurso humano, no gestionan un talento y dicen ‘a este le pago tanto y ya tengo a este que me puede hacer las dos ¿para qué lo quiero?’ [...] entendí que no había cómo pagar el sueldo, y había otros dos que tenían más tiempo y hay que respetarlo”, explicó.

“Lo que no me gustó fue la forma. Me rescindieron el contrato por teléfono, 5 horas antes de entrar el quirófano. Y no te dicen ‘oye, ¿cómo te fue?’. Es una operación, te están sacando un tumor de la cuerda vocal”, expresó Alzamora.

Jesús Alzamora sin rencores a Latina

Antes de finalizar la entrevista, el exconductor de televisión negó que le guarda rencores a Latina. No obstante, manifestó que fue tratado muy mal al ser despedido.

"No hay resentimientos, pero no tengo problemas en decir que me metieron un telefonazo y te digan ‘Jesús, nos caes chévere, pero ya no puedes seguir’ a cinco horas de entrar a un quirófano", sentenció.

Como se recuerda, Jesús Alzamora fue una de las figuras representativas de Latina en programas como El último pasajero, Yo Soy y Reyes del playback.