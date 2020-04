Giuliana Rengifo no puedo ocultar su indignación por un video, que se difundió en las redes sociales, donde se ve a una gran cantidad de personas formando largas colas, en Piura, para comprar cajas de cerveza durante estos días de aislamiento social.

La cantante criticó la falta de responsabilidad de sus paisanos por no respetar la cuarentena y exponerse de esa manera a contagiarse del coronavirus. Además, lamentó la gran demanda que hay en cerveza y no en productos de primera necesidad.

“Eso (que compren cerveza) me parece irresponsable, es una falta de amor tanto a ellos mismos como a sus familias y al prójimo. Primero porque se les vio sin mascarillas ni guantes, y tampoco guardando la distancia. Están pecando de ignorantes totalmente”, expresó para el diario Trome.

Además, lamentó la gran demanda que hay en cerveza y no en productos de primera necesidad. “Soy piurana y a la gente de Piura le gusta su ‘chela’. Toman hasta cuando van a comprar el pan, por el mismo calor y ambiente. Hay bastante demanda de cerveza, pero no son las medidas ni la forma correcta que están teniendo”, mencionó.

Al ser consultada sobre las críticas que han recibido sus paisanos por comprar un producto que no es necesario en esta crisis que atraviesa el país, la cumbiambera comentó que ello se dio, en gran parte, debido a la ignorancia que hay en la gente.

“Todos estamos afectados (económicamente) y el trago no es un producto de primera necesidad. Ahí nos damos cuenta de que hay ignorancia, me da mucha pena porque Piura es mi tierra y quiero mucho a mis paisanos, pero depende de cada uno cuidarnos (...). La gente no hace caso, hace lo que se le da la gana, los hospitales ya colapsaron y la gente pide ayuda, pero eso pasa por no acatar lo que dice el Gobierno, ni quererse a uno mismo. No le podemos echar toda la culpa al presidente ni a las autoridades, porque uno decide si se contagia o no”, finalizó.