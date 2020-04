Tula Rodríguez sobre regreso de En boca de todos: “Protocolos de seguridad no quedarán de lado”

En boca de todos vuelve a las pantallas luego de estar un mes fuera del aire. Ante ello, Tula Rodríguez comentó que el formato regresará para informar sobre la coyuntura que está viviendo el país acompañado de entretenimiento.

“Hoy regresamos con todo. Nosotros queremos informar y entretener sin dejar el sello del programa”, contó la conductora para el diario Trome.

Asimismo, aseguró que el programa regresa con todas las medidas de seguridad indicadas para evitar la propagación del coronavirus. “El set es súper grande. Mantendremos la distancia social y pasaremos por exámenes médicos antes de ingresar. La salud es lo primero y los protocolos de seguridad no se pueden dejar de lado”, mencionó.

Por otro lado, Santi Lesmes lamentó que este lunes 27 de abril no podrá estar presente en el programa. Sin embargo, hará algunos enlaces en vivo.

“Regreso al programa, pero no este lunes porque vivo en Ica y la carretera está cerrada, no puedo moverme. Calculo que me podrán ver a partir de la quincena de mayo, todo depende de la cuarentena. Así que por el momento me han dicho para hacer algunos enlaces, estoy con muchas ganas de volver a la televisión y entretener a la gente”, contó.

Hace unos días, Maju Mantilla mencionó que En boca de todos habría tenido que hacer ciertos cambios para que el espacio pueda salir al aire. “Aún no nos han explicado, pero sin duda respetaremos las normas del Gobierno en cuanto a la seguridad. No vamos a tener invitados diarios como antes, pero el lunes regresaremos con mucha fuerza, con bastante alegría y con la mejor compañía”, comentó la exreina de belleza.