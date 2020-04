En boca de todos regresa a la televisión peruana este 27 de abril. Sin embargo, el magazine transmitido por América TV vuelve con el equipo de figuras incompleto.

Tula Rodríguez, Carloncho, Maju Mantilla y Ricardo Rondón continuarán siendo parte del programa y se presentarán en el set de televisión, mientras que Santi Lesmes no estará.

El panelista español confirmó que se ausentará del programa, debido a que su casa queda en Ica y el trayecto para dirigirse hasta el estudio de América TV está temporalmente cerrado por la cuarentena.

Además, aseguró que sigue siendo considerado para los programas que se emitan en mayo, después de que termine el aislamiento social.

“Regreso al programa, pero no este lunes porque vivo en Ica y la carretera está cerrada, no puedo moverme. Calculo que me podrán ver a partir de la quincena de mayo, todo depende de la cuarentena”, expresó.

Pese a su ausencia en el set de grabación, Santi Lesmes reveló que hará transmisiones desde casa para el programa.

Santi Lesmes

“Así que por el momento me han dicho para hacer algunos enlaces, estoy con muchas ganas de volver a la televisión y entretener a la gente”, manifestó el ex juez de El Dúo Perfecto.

Cabe destacar que Tula Rodríguez aseguró que En boca de todos cumple con un protocolo de medidas preventivas contra el coronavirus.