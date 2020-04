Alondra García Miró y doña Peta se comunicaron vía Skype con En boca de todos y sorprendieron a más de uno al hablar sobre la relación de la modelo con Paolo Guerrero.

En el retorno del magazine a la TV, la protagonista de Te volveré a encontrar participó en una serie de preguntas en las que fue consultada sobre su vida privada. Una de las interrogantes fue en relación a su mediática reconciliación que tuvo con el ‘Depredador’.

PUEDES VER Alondra García Miró responde tras ser comparada con Melissa Paredes por su relación

Alondra García Miró y Paolo Guerrero felices por la llegada de 'Alito'

Ricardo Rondón le consultó a la ‘Ojiverde’: “¿Es verdad que doña Peta le pidió a su engreído Paolo Guerrero que te reconquiste nuevamente para sellar ese amor? ¿Fue tu cupido para la reconciliación”.

Al escuchar esta pregunta, Alondra García Miró se mostró un tanto nerviosa y luego de unos segundos respondió frente a doña Peta: “Sí”.

Roddrigo González cuestiona relación de Paolo Guerrero y Alondra García Miró tras comentario machista. Foto: Instagram

La madre de Paolo Guerrero no se amilanó y dijo en En boca de todos que se encontraba muy feliz por volver a ver a su hijo al lado de la modelo y actriz peruana.

PUEDES VER Magaly tilda de “machista” a Paolo Guerrero por no permitir que Alondra haga escenas de besos

De esta forma, Alondra García Miró y doña Peta confirmaron una vez más que llevan una excelente relación.

Alondra García Miró no haría escenas de besos por su relación con Paolo Guerrero

Alondra García Miró encendió la polémica al confesar que no protagonizaría escenas de besos para no incomodar a Paolo Guerrero.

“Si fuera en mi año, me hubiese molestado. No estaría con ella. Yo no podría soportar, obviamente, macho que se respeta. Si fuera un papel donde no haya ese tipo de cosas, no me molestaría. Estoy siendo transparente", dijo el ‘Depredador’ en un live de Instagram.

“¿La escena? No (la haría), siempre voy a priorizar mi relación antes que nada”, fue la comentada respuesta que dio la actriz.